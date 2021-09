Meteo Assisi 17-19 settembre 2021, giornate nuvolose con diffusi piovaschi

Temperature in lieve calo e giornate leggermente più instabili: le previsioni di Luca Tiberti per AssisiNews

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 17-19 settembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori di AssisiNews, continua purtroppo la lunga fase siccitosa per il nostro territorio, ma con qualche locale distinguo, dovuto al fatto che qualche temporale qua e la è riusciuto a scaricare nell’ultima settimana qualche millimetro di pioggia al suolo.

Certamente è stato poco o nulla finora rispetto a ciò che servirebbe, soprattutto per il fatto che i nostri suoli sono praticamente “cementificati” dal troppo caldo e dal troppo sole da troppo tempo presente senza pause. Va detto che nel corso di questo weekend sembra profilarsi un certo cambiamento di questa situazione, grazie al provvidenziale intervento di precipitazioni che si riveleranno anche localmente di un certo rilievo e davvero “una manna dal cielo”. Saranno, ciò che è più importante precipitazioni diffuse questa volta a tutto il territorio e questa è una notizia che è fondamentale per alleviare la siccità (lo ricordo al momento di grado severo).

Le temperature massime diurne caleranno di qualche grado restando comunque superiori al normale e oscillanti tra i 25 e i 27 gradi, momenti brevi di sole non mancheranno comunque nel corso delle prossime giornate, va detto però che a prevalere saranno quelli nuvolosi e piovosi.

Ecco le previsioni nel dettaglio, per il meteo Assisi 17-19 settembre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata prevalentemente nuvolosa con qualche spazio di sole a tratti, rovesci temporaleschi diffusi a gran parte del territorio. Temperature massime in diminuzione su valori tra 25 e 26 gradi (3 gradi oltre la norma). Qualità dell’aria splendida. Ventilazione moderata meridionale.

Sabato: giornata molto simile al venerdì con spazi di sole e momenti nuvolosi con associati rovesci e temporali tuttavia di intensità e durata minore rispetto al giorno precedente. Temperature sostanzialmente stazionarie su valori 3-4 gradi oltre il normale di giorno.

Domenica: nel complesso il tempo resta immutato rispetto alle due giornate precedenti con momenti di sole alternati a nuvolosità più diffusa, rischio sempre di fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi. Stabili le temperature e ottima sempre la qualità dell’aria.

Breve accenno al tempo di inizio settimana come sempre in chiusura: lunedi soleggiato, a seguire torneranno a prevalere gradualmente le nuvole sul sole e a seguire nuove piogge.

A tutti voi l’augurio di trascorrere giornate serene in compagnia dei vostri cari e anche se il tempo nel corso di questo fine settimana non sarà il massimo, non perdete occasione di stare accanto alle persone cui volete più bene.

Foto in evidenza Charles Chen | Unsplash

© Riproduzione riservata