Marco Parente: “Convinti a fianco di Cosimetti per un partito dei moderati”

L’Udc di Marco Parente sostiene “con convinzione” Forza Italia – Progetto Assisi che ‘ingloba’ il logo del partito di cui Parente è segretario. “Sosteniamo con convinzione Marco Cosimetti, un candidato moderato che si farà portavoce dei valori che ci sono propri, come la tutela delle fasce deboli e lo sviluppo del territorio”.

Già ad inizio anno Parente aveva inviato una nota ricordando che “L’Udc è una forza moderata e vuole aprire un dialogo serio e costruttivo con tutte quelle forze politiche aperte a un rinnovamento dove i moderati uniti possano contribuire e difendere i propri valori all’interno di coalizioni dove le rappresentanze, i programmi siano il frutto di esperienze legate alla conoscenza del nostro territorio che si riconosca in tutte quelle persone e in quelle associazioni di volontari che tutti i giorni s’impegnano per rendere migliore la nostra comunità”. All’epoca il segretario dell’Udc aveva aggiunto che ““La difesa dei nostri valori e sostegno, n primis alla famiglia e al lavoro, ma anche sostegno per le fasce più deboli, per le imprese e per il turismo. Assisi è e rimarrà in eterno la stessa grazie a Francesco, la politica faccia il suo percorso e gli uomini si facciano carico delle responsabilità di amministrare al meglio un luogo come Assisi che merita”.

Toni e temi ribaditi oggi. Per Marco Parente “Assisi è dei moderati e deve continuare a essere dei moderati, l’Udc e Forza Italia vigileranno affinché quello che speriamo sia il futuro sindaco si faccia garante di difendere e diffondere valori che non sono solo dell’Udc ma, appunto, dei moderati”. Parente ricorda come il centro stia tornando di moda – “si veda Roma o Città di Castello” – e – dice – “noi vogliamo essere un punto di riferimento. Daremo il nostro contributo per costruire il grande partito dei moderati, un partito di cui – conclude Parente – c’è estremo bisogno”.

