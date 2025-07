Meteo Assisi 18-20 luglio 2025: caldo ventilato, ma torrido e secco

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 18-20 luglio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì cari lettori,

settimana calda ma non troppo finora sul nostro territorio con clima piacevole, Luglio sta mostrando il suo lato più bello con solo brevi ondate di caldo come quella dei primi 4 giorni del mese e quella, lo vedremo, tra domani e lunedì, attenzione non si tratta di onde di calore come quelle avute tutto Giugno di tipo statico bensì ” onde dinamiche” che saranno molto più veloci e di breve durata che precederanno poi l’arrivo del fresco e del clima nuovamente piacevole dal 22 al 27 luglio. Certamente, va detto farà caldo nel fine settimana che vi vado ora a descrivere, e le massime del giorno potranno raggiungere picchi di 36-37 gradi nelle pianure interne della regione. Ma sarà caldo ventilato di tipo torrido e secco. Non afoso.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 18-20 luglio 2025:

Oggi venerdì: Giornata ampiamente soleggiata sul nostro territorio con ventilazione in prevalenza di direzione debole occidentale. Isolati e sporadici brevi temporali possibili nel pomeriggio su aree molto limitate della regione soprattutto sul folignate

Domani sabato e dopodomani domenica: giornate calde e ventose per venti meridionali che ci faranno trascorrere due giornate torride . Onda di caldo “dinamica”, sole assoluto protagonista con passaggio a tratti di velature o poca nuvolosità sabato.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà gran caldo ancora lunedì (ultima giornata di caldo) segue da martedì per una settimana circa fase più fresca e gradevole con temperature sotto media

Buon weekend a tutti e raccomandiamo di evitare le uscite se non per caso irrinunciabili in questo fine settimana tra le 10 e le 22 viste le altre temperature. La redazione di Assisi News

Foto di Delaney Van | via Unsplash

© Riproduzione riservata