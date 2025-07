Strade piene di buche e “crateri”: il caso via dei Vetturali, zona industriale di Santa Maria (foto+video)

“Via dei Vetturali piena di buche e “crateri”, impercorribile. Andrebbe chiusa fino alla definitiva sistemazione”. Lo scrive in una lettera inviata alla redazione di Assisi News un cittadino, non residente del comune di Assisi, che si trova spesso a passare sulla strada che taglia a metà la zona industriale di Santa Maria degli Angeli e conduce a Tordandrea. “Ho letto il vostro articolo sulle buche a Santa Maria degli Angeli, e ho deciso di fare questa segnalazione, a mio parere davvero utile per evidenziare una grave problematica. Via dei Vetturali (nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli, ndr) – scrive chi segnala – è piena di crateri pericolosissimi, che rendono impercorribile una strada altamente trafficata di mezzi anche pesanti. Ciò è davvero pericoloso, per tutti coloro che la percorrono. Una caso da risolvere quanto prima, dove sono state apportate anche misure (con cartelli provvisori lungo la strada, ndr) che ‘rafforzano’ la zona 30 già in atto sulla stessa via. Non è possibile – aggiunge – tenere una strada in queste condizioni, urge una definitiva soluzione”. (Continua dopo il video)

Situazione non nuova nella zona industriale di Assisi che la redazione di Assisi News aveva già descritto in passato. E, raccogliendo la segnalazione, siamo stati sul posto per constatare la realtà, davvero ai limiti della praticabilità. Buche grandi, oltre il limite consentito, veri e propri crateri – come descritto da chi segnala – pericolosi per l’incolumità di chi percorre una tratto stradale divenuto arteria trafficata sempre di più, strada di collegamento tra l’altro anche con la zona industriale adiacente di Bastia Umbra.

Ma le buche non sono tutto. Il marciapiede lungo la carreggiata, che costeggia la strada, è impercorribile ai pedoni, erba infestante in ogni dove lo rende impraticabile. Più volte sono stati fatti interventi temporanei sul catrame della strada, dove sono evidenti le numerose “toppe” che oggi non possono più contenere il grande traffico che ogni giorno passa di lì. Una strada utile anche a raggiungere le tante aziende che si trovano sul posto. E dunque è urgente una risoluzione definitiva. Un tratto stradale dove c’è già da tempo il limite di 30 km orari, ora “rafforzato” – come detto – con cartelli provvisori posti nei due lati e in entrambi i sensi marcia, che segnalano il limite a 30 e i dossi presenti, in segno di pericolo. Sul posto anche altri cartelli provvisori dei servizi operativi del comune di Assisi, a segnalare buche “rattoppate”. Tutto questo, a guardare la strada, non può più essere sufficiente.

