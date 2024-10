Meteo Assisi 18-20 ottobre 2024: cielo “sporco” con il sole che viene e va, a tratti la pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 18-20 ottobre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì cari lettori, continua senza sosta un mese di ottobre come non lo si vedeva da anni! Le correnti da sud e da ovest entrano con una facilità disarmante sulla nostra Umbria portando come da tradizione, foschie, nebbie, nuvole, clima mite, pioggia ben distribuita e qualche “Ottobrata”.

Il cielo spesso si presenta “sporco”, il sole non si presenta quasi mai indisturbato da mattina a sera. Nel fine settimana in arrivo avremo esattamente tutto ciò… Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 18-20 ottobre 2024:

Oggi venerdì e domani sabato: giornate nelle quali prevarrà nettamente la nuvolosità sui momenti soleggiati, rischio piogge su tutto il territorio regionale con buoni accumuli al suolo.

Clima mite, umido e gradevole. Ventilazione meridionale oggi Venerdì , nord-orientale domani sabato, seguendo la circolazione della bassa pressione in approfondimento sulla nostra Umbria.

Domenica: la giornata inizia tra la nottata e la primissima mattina fino alle 8 in compagnia della nuvolosità e qualche locale e residua pioggia, segue un certo miglioramento del tempo con spazi di sole tra le nuvole. Temperatura su valori stazionari, ventilazione nord-orientale.

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà un tempo migliore ma comunque variabile con sole, foschie o banchi di nebbia al primo mattino e passaggi nuvolosi con possibilità di locali e deboli precipitazioni, clima mite.

