Il Festival di Yoga Kundalini torna ad Assisi dal 18 al 20 ottobre: il programma

Torna, dopo cinque anni di assenza, il Festival di Yoga Kundalini, promosso oggi da Kundalini Yoga Europa Aps, con il patrocinio del Comune di Assisi e il supporto degli sponsor ReYoga e Yogi Tea: l’appuntamento è ad Assisi dal 18 al 20 ottobre.

Il Festival di Yoga Kundalini si terrà a palazzo Monte Frumentario di Assisi, con alcune attività previste al Parco Regina Margherita, sotto il fil rouge “La forza del tuo suono interiore”, occasione per far conoscere ai fruitori uno dei luoghi meno noti della città e per rivitalizzare questo spazio verde inserito nella lista dei “Luoghi del cuore” da Fai Umbria (importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura). Un’opportunità unica per esplorare il potere del suono – e per sperimentare come influenzi mente e corpo, portando a effettivi cambiamenti di forma, attitudini e abitudini – con la partecipazione di insegnanti e relatori di fama internazionale. Il festival, che include una serie di workshop, seminari e attività esperienziali, offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi profondamente nella pratica e nella filosofia del Kundalini Yoga.

Durante il Festival di Yoga Kundalini, aperto a tutti, non soltanto ad appassionati del genere, a prendere il via saranno un insieme di seminari di Kundalini Yoga, Naad Yoga, Breathwalk, Sat Nam Rasayan, Gatka, Karam Kriya, concerti di musica indiana e gong, lezioni di Yoga tematiche e laboratori teatrali e logici per bambini, una conferenza sul tema dell’accessibilità dello yoga per i sordi, grazie al progetto “All for everyOne” volto a creare delle linee guida operative destinate agli insegnanti di Kundalini Yoga per poter svolgere lezioni accessibili anche per persone sorde (corso di formazione ha vinto il bando europeo per l’inclusività che è partito nella sua forma pilota in Italia, Spagna e Lituania), e lo yoga nell’endometriosi, necessario compendio di conoscenze per una consapevolezza integrata, yogica, scientifica e culturale.

Non solo, tra gli altri ospiti d’eccezione dei seminari anche la nota attrice teatrale, cinematografica e televisiva romana Maria Letizia Gorga.

Il programma della tre giorni.

Per le iscrizioni: contact@kundaliniyogaeuropa.org)

VENERDÌ 18 OTTOBRE

Nella sala degli Esposti

● dalle 14 alle 15 meditazione di apertura a cura del Team KYE

● dalle 16 alle 18 Guru Jai Kar: “Il Gatka e il ritmo masicale, come riconoscere la scansione dei movimenti corporei con i cicli sonori interni”

● dalle 18. alle 20 conferenza “All for everyOne, yoga per sordi” a cura di Jiwan Shakti Kaur e Beatrice Sita Ram Preet Kaur, Fondazione Gualandi

● dalle 21 alle 22 concerto di gong

Nella sala San Francesco

● dalle 16 alle 17.15 Kundalini Yoga con Pritam Jaidev Kaur: ”Il respiro è già suono”

● dalle 17.30 alle 18.45 Karam Kriya con Sandip Anand Singh: “Riscoprire e Riscoprirsi attraverso la nostra comunicazione”

Nella sala Fontebella

● dalle 15 alle 20 Bazar e trattamenti olistici

● dalle 15 alle 20 laboratori bambini e bambine (consigliati dai 4 ai 10 anni)

SABATO 19 OTTOBRE

Nella sala degli Esposti

● dalle 5.30 alle 7 pratica del mattino con Ram Kriya Singh

● dalle 7 alle 8 Gurdwara

● dalle 9 alle 11.30 Keher Kaur: “Mantra e suono, la vibrazione dell’universo in noi”

● dalle 13 alle 14.30 Ravijit Kaur: “Il filo d’oro. La realizzazione del Sé negli insegnamenti di Guru Nanak e Patanjali”

● dalle 15 alle 17 Maria Letizia Gorga: “La voce aperta, il soffio che diviene parola”

● dalle 17.30 alle 20 Guru Jiwan Kaur: “Vibra all’unisono con l’universo”

● dalle 21 alle 22.30 concerto di musica indiana con Parminder Singh Brahma

Nella sala San Francesco

● dalle 9 alle 10.15 Kundalini Yoga con Beant Kaur: “Accorda il tuo cuore con il suono del tuo respiro”

● dalle 10.30 alle 11.45 Kundalini Yoga con Liv Sahej Kaur: “Nel battito del sé”

● dalle 12 alle 13.15 Kundalini Yoga con Ram Arjan Kaur: “Il potere del tuo suono interiore”

● dalle 13.30 alle 14.45 Kundalini Yoga con Balpreet Kaur: “Riconoscersi nella Risonanza”

● dalle 15 alle 17.30 conferenza e pratica: “Il Kundalini Yoga nell’endometriosi” a cura di Amandev Kaur

● dalle 18 alle 19.15 Kundalini Yoga con Datta Kaur: “Mercurio Archetipo della Comunicazione”

Al Parco Regina Margherita

● dalle 9 alle 11 Breathwalk con Satpurkha Kaur e Sandra: “Co-creare al ritmo del tuo suono interiore”

Nella sala Fontebella

● dalle 9 alle 20 Bazar e trattamenti olistici

● dalle 9 alle 20 laboratori bambini e bambine (consigliati dai 4 ai 10 anni)

DOMENICA 20 OTTOBRE

Nella sala degli Esposti

● dalle 5.30 alle 7 pratica del mattino con Sohan Atma Singh

● dalle 7 alle 8 Gurdwara

● dalle 9 alle 11.30 Jiwan Shakti Kaur: “La biochimica del suono”

● dalle 12 alle 14.30 Sat Nam Rasayan con Daya Singh: “Cooperazione, unico sistema per la vita”

● dalle 15 alle 16 cerimonia di chiusura

Nella sala San Francesco

● dalle 9 alle 10.15 Kundalini Yoga con Seva Nihal Kaur: “Il potere di essere te stesso attraverso il suono”

● dalle 10.30 alle 11.45 Kundalini Yoga con Agiapal Kaur: “Riscopri la tua vibrazione interiore”

● dalle 12 alle 13.15 Kundalini Yoga con Kirpal Kaur e Francesca: “Il suono dei Chakra”

Al Parco Regina Margherita

● dalle 9 alle 11 Breathwalk con Satpurkha Kaur e Sandra: “Co-creare al ritmo del tuo suono interiore”

Nella sala Fontebella

● dalle 9 alle 16 Bazar e trattamenti olistici

● dalle 9 alle 14 laboratori bambini e bambine (consigliati dai 4 ai 10 anni)

