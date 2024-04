Meteo Assisi 19-21 aprile 2024: torna il freddo con nuvole e temporali

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 19-21 aprile 2024, come sempre con uno sguardo attento sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buonasera e ben trovati cari lettori, il freddo fuori stagione è tornato come era normale che fosse dopo due settimane di temperature più calde del normale di 13-14 gradi ora siamo a 5 gradi sotto il normale (un calo di quasi 20 gradi rispetto ai 30 gradi di qualche giorno fa). La natura fa sempre il miracolo certamente a subirne le conseguenze con questi eccessi siamo noi che ci ammaliano poi quasi matematicamente. Fine settimana tardo-invernale con sole e rovesci anche temporaleschi segnatamente nella giornata di sabato comunque con accumuli al suolo irregolari e poco significativi se non localmente.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 19-21 aprile 2024:

Oggi venerdì: giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa con grande spazio al sole in un contesto termico in linea con i valori normali di Aprile. Ventilazione asciutta e pulita da nord-est. Via liberissima al lavaggio della biancheria e del bucato in generale!

Domani sabato: il tempo si guasta con rischio rovesci e temporali. Spazi di sole a tratti ma prevarranno nubi e piogge in questa giornata. Temperature in diminuzione su valori 2-3 gradi sotto il normale (13-14 gradi la massima in pianura). Ventilazione debole da nord-est. Possibili locali imbiancate sulle cime delle nostre montagne

Domenica infine: torna il sole nuovamente ad essere protagonista con temperature sempre circa 2 gradi sotto il normale e ventilazione da nord-est

Breve anticipazione sul tempo invece per l’inizio della nuova settimana che vedrà una maggiore nuvolosità e presenza di rovesci più diffusi (in questa fase gli accumuli pluviometrici saranno maggiormente significativi rispetto al weekend)

Auguriamo a tutti voi tanta serenità e vi ricordiamo di coprirvi bene soprattutto all’alba e dopo il tramonto perchè il freddo si farà maggiormente sentire in questi momenti-

Foto di Anton Darius | via Unsplash

