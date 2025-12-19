Meteo Assisi 19-21 dicembre 2025, sempre nebbia ma meno diffusa e spazi di sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 19-21 dicembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori in questa edizione pre-natalizia della rubrica meteo!! Questo Dicembre finora sulla nostra Umbria certamente lo ricorderemo per la tanta umidità e le nebbie fitte che hanno caratterizzato le giornate, nel weekend in arrivo, dopo un giovedì (ieri) con il sole che è tornato ad illuminare dopo lungo periodo la giornata, seguirà nel fine settimana ancora una volta una recrudescenza delle nebbie che tuttavia saranno meno fitte e meno diffuse e che torneranno a farsi vedere in modo particolare nottetempo e al primo mattino. Spazi di sole prevalenti nelle ore centrali del giorno, alternati a nuvolosità sparsa. Aria sempre molto insalubre da inizio mese..assenza totale di ventilazione.

Vediamo le previsioni per il meteo Assisi 19-21 dicembre 2025 nel dettaglio insieme:

sia oggi venerdì che domani sabato che dopodomani domenica: nebbia di notte e al primo mattino, sole di giorno, nuvole alte o velature di passaggio a tratti.



Questo complessivamente il quadro d’insieme per il weekend in arrivo. Clima freddo e umido di notte, mite in prevalenza di giorno.



Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà gradualmente un ritorno della pioggia e probabilmente anche di un clima via via più freddo successivamente.

Buon fine settimana a tutti dalla redazione e a prestissimo per il tempo per Natale e Santo Stefano

Foto di Michael Pointner | via Unsplash

