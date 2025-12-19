Insulta barista e cliente e poi minaccia anche i poliziotti: arrestato 39enne. L’accaduto in un bar dell’assisano, nei giorni scorsi. Ne dà notizia una nota della Questura di Perugia.

La Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto in flagranza un uomo, italiano classe 86 per resistenza, violenza, minaccia, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. In particolare, l’uomo nella mattina di ieri si è recato in un bar di Assisi in violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S cui era stato sottoposto lo scorso agosto.

Il personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Assisi è intervenuto poiché l’uomo, verosimilmente alterato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, ha inveito contro un avventore e la barista, ha danneggiato gli arredi esterni dell’esercizio ponendo in essere pericolo ed intralcio alla circolazione stradale. Contestualmente, l’uomo ha altresì staccato il dispositivo elettronico di controllo lanciandolo a terra più volte con il chiaro intento di renderlo inefficiente. Nell’occorso l’uomo ha insultato e minacciato gli operatori intervenuti colpendoli con calci e manate.

