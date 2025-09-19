Meteo Assisi 19-21 settembre 2025, sole padrone indiscusso per tre giorni

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 19-21 settembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì cari lettori, siamo al terzo weeked di questo mese di Settembre che a parte il caldo a tratti fuori stagione come quello degli ultimi giorni ci ha regalato finora piogge superiori alla media mensile (e ancora abbiamo una decina di giorni da qui a fine mese per arrotondare) e un clima complessivamente piacevole soprattutto di sera e di notte.

Nel fine settimana in arrivo ci sarà quello che possiamo definire senza troppi di giri di parole l’ultima ondata di caldo dal sapore estivo. Da martedì della prossima settimana, ve lo anticipo per diversi giorni avremo il ritorno poi delle grandi piogge autunnali e un abbassamento significativo delle temperature.

Vediamo le previsioni però per il fine settimana in arrivo con il meteo Assisi 19-21 settembre 2025:

sia oggi venerdì che domani sabato che dopodomani domenica il sole sarà il padrone indiscusso della scena con clima piacevole di sera e di notte e temperature più calde del normale di 6-7 gradi di giorno.

Le ultime punte estreme di 30 gradi nelle pianure più “infuocate tradizionalmente della nostra regione” Ventilazione ancora nord-orientale oggi venerdì, sabato e domenica rotazione da sud e umidità in aumento.

Breve anticipazione sul tempo previsto per la prossima settimana che vedrà un lunedì ancora bello, segue netto peggioramento con arrivo della pioggia e netto abbassamento delle temperature.

Vi auguriamo di trascorrere giornate serene e piacevoli, la redazione di Assisi News!

Foto di Daoudi Aissa | via Unsplash

© Riproduzione riservata