Meteo Assisi 20-22 gennaio 2023: ecco il primo vero freddo dell’inverno

Possibilità di ampie nevicate a quote medio-alte, possibili "spruzzate" anche in pianura: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 20-22 gennaio 2023.

Buongiorno cari lettori, con questo weekend si conclude una lunga fase primaverile e autunnale che ha contraddistinto fin qui l’inverno e si apre uno scenario completamente diverso con risvolti prettamente invernali che potrebbero durare a lungo. Grandi piogge in questa prima parte di settimana che si sono manifestate in modo diffuso e uniforme su tutto il territorio regionale recuperando il mese di secco tra il 12 Dicembre e il 12 Gennaio, talvolta persino troppo abbondanti al punto di generare piccole esondazioni di torrenti e fiumi.

Da questo fine settimana si aprirà una lunga fase fredda e nevosa per la nostra Umbria e soprattutto il nostro Appennino, finora a secco completo, verrà interessato da nevicate abbondanti e provvidenziali. Possibilità ad intermittenza di interessamento con nevicate, fenomeni di groupel o pioggia mista a neve anche delle pianure regionali nel corso di eventi precipitativi particolarmente intensi. Vediamo le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 20-22 gennaio 2023, con uno sguardo come sempre attento all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata con alternanza di schiarite con sole velato, annuvolamenti e possibili precipitazioni tra mattina e primo pomeriggio anche nevose fino a bassa quota 300-400 m (occasione per rovesci di groupel a tratti sulle pianure che faranno pensare ad una imbiancata, in realtà è un fenomeno tipo grandine fina fina). Ventilazione in graduale disposizione dai quadranti nord-orientali di intensità moderata. Verso sera peggioramento del tempo più organizzato con forti rovesci di neve in Appennino con possibili sconfinamenti anche sulle pianure. Farà molto freddo e ci sarà da coprirsi bene! Temperature in netta flessione. (Attenzione previsione con elevato margine di incertezza!!!).

Domani sabato e dopodomani domenica: giornate simili in termini di nuvolosità e precipitazioni. Possibilità sempre moderata di interessamento delle pianure umbre da precipitazioni nevose, miste a pioggia debole o fenomeni di groupel (tipo grandine ma più fina). Grandi nevicate invece in Appennino. Attenzione perché in questi contesti un minimo spostamento del centro di bassa pressione che ci interesserà direttamente, potrebbe sovvertire anche in maniera considerevole le previsioni! farà molto freddo accentuato anche dalla presenza di forti venti nord-orientali. (Previsione ad elevato margine di incertezza, potrebbero esserci sorprese nevose per le pianure imprevedibili al momento!!!).

Concludo con una breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima freddo e ci sarà sempre occasione per delle precipitazioni anche nevose fino a bassa quota. A tutti voi come sempre l’augurio di trascorrere in serenità questo weekend con i vostri affetti più cari.

Situazione da monitorare costantemente davvero molto insidiosa e che rischia di mandare in tilt i modelli matematici previsionali… Restate sintonizzati! A presto!

Foto: Freepik

