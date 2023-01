Davide Piampiano, la famiglia: “Grazie di cuore a tutti”

Poche righe firmate dalle famiglie Piampiano e Roscini per ringraziare una città intera che si è stretta al dolore di una famiglia che ha perso un figlio a 24 anni. A mandarle anche alla redazione di Assisi News è la famiglia di Davide Piampiano, il giovane tragicamente scomparso 10 giorni fa. Una breve lettera di ringraziamento preceduta da un’ancora più breve poesia per ringraziare quanti – da Assisi e non solo – hanno partecipato alle esequie e si sono stretti alla famiglia.

“’ … È difficile capire il senso di questo dolore senza fine, ma restiamo aggrappati al tuo sorriso. È faticoso crederlo, ma sei la parte migliore di noi che già vive in Paradiso’. In un momento così difficile e doloroso – scrive la famiglia di Davide Piampiano – abbiamo sentito la vicinanza e la partecipazione viva e sincera di tantissime persone. Una città intera si è stretta intorno a noi, nel ricordo di Davide e per Davide e a fronte di tanta manifestazione di affetto siamo rimasti profondamente colpiti e commossi. Grazie a tutti, grazie di cuore, Grazie alla città di Assisi, Grazie alle tantissime persone venute da più lontano, anche da fuori regione, per rendere omaggio a Davide, Un ringraziamento particolare al Vescovo Sorrentino e a Don Cesare, al Sindaco Stefania Proietti e a tutta l’Amministrazione Comunale, alla Nobilissima Parte de Sopra e alla A.C.D. Viole Calcio“.

