Meteo Assisi 20-22 maggio 2022, sarà un weekend da pieno agosto

Torna puntuale, come ogni venerdì su Assisi News, l’appuntamento con le previsioni del tempo curate da Luca Tiberti: ecco nello specifico il meteo Assisi 20-22 maggio 2022. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Cari lettori buongiorno e ben trovati, credo che ci sia poco da dire davvero in questo mio appuntamento con voi. Stiamo vivendo una fase da pieno agosto nel cuore di maggio sulla nostra Umbria, tenete presente che la temperatura massima che si dovrebbe raggiungere a maggio è di 20 gradi centigradi, mentre stiamo avendo temperature intorno 30 gradi (10 gradi più calde del normale). Anche la notte c’è poco refrigerio davvero con temperature addirittura di 18 gradi (+ 5 gradi oltre il normale). Insomma siamo in primavera ma solo se ci mettiamo a guardare il calendario. Per il resto di primavera termicamente non c’è davvero niente. Nel corso del weekend ulteriore aumento della temperatura con punte di 32-33 gradi sulle pianure (+ 13 gradi oltre il normale). Commenti davvero sono superflui.

Vediamo le previsioni del dettaglio, come detto per il meteo Assisi 20-22 maggio 2022 e con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata da pieno agosto con sole unico protagonista, molto più caldo del normale di giorno! Ventilazione debole occidentale.

Sabato: sarebbe un copia e incolla del venerdì, sole assoluto protagonista e caldo fuori norma.

Domenica: sembrerà di essere a ferragosto con un salto di 3 mesi e mezzo. Praticamente una giornata da mare o da alta montagna, via libera alle uscite!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana: si parte davvero sempre con il grande caldo poi intorno metà settimana sembra probabile un veloce passaggio temporalesco con temperature in leggero calo, ma sempre ben oltre il normale.

A tutti un caro saluto e l'augurio di trascorrere un sereno weekend

