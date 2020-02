Meteo Assisi 21-23 febbraio 2020, ancora giornate miti e soleggiate

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 21-23 febbraio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo penultimo weekend di febbraio.

Buongiorno e come sempre ben ritrovati cari lettori di Assisinews, si va chiudendo l’ennesima settimana primaverile sulla nostra regione e il weekend in arrivo, complice una ulteriore spinta dell’indice AO (oscillazione artica) su valori ancora più alti e superiori al già precedente record di appena una settimana fa continuerà a conservare questo sua veste garantendoci un proseguimento di giornate molto tranquille e miti sul nostro territorio.

Nell’immagine che vi ho appositamente inserito vi mostro una mappa dove potete notare la fase di forte raffreddamento della stratosfera (settore all’interno di quelle due linee nere) che perdura incessante da inizio Gennaio e che si sta ulteriormente accentuando nel corso di queste ultime giornate, come risposta qui da noi l’inevitabile ennesimo arrivo dell’alta pressione di origine azzorriana con temperature di molti gradi superiori al normale.

Una nota ci tengo però a farla per dovere di completezza con voi…tutto questo freddo che si sta accumulando al Polo Nord da mesi ormai dovrà a breve per forza di cose almeno in parte discendere verso di noi a causa della normale evoluzione stagionale infatti i raggi solari che incidono la superficie terrestre in modo sempre più verticale di giorno in giorno, andranno cosi a “bucare” la trottola gelida polare facendola “splittare” e quindi destrutturare e dirigere una parte in America, una parte in Asia e una parte da noi, in tal caso il rischio di nevicate, gelate tardive o piogge alluvionali crescerà in modo esponenziale, speriamo vivamente che ciò non accada perché davvero si creerebbero due problemi: quello di assorbire tanta acqua per i nostri terreni divenuti aridi ed impermeabili dopo tutta questa siccità perdurante dal 22 di Dicembre dello scorso anno e quello nel quale delle gelate possano depositarsi su fiori e piante già sbocciate

Ma vediamo ora insieme il meteo Assisi 21-23 febbraio 2020 intanto che ci attenderà per questo fine settimana in arrivo, con uno sguardo attento come sempre all’Umbria.

Oggi venerdì 21: giornata a dir poco splendida da mattina a sera con clima primaverile di giorno ma inevitabilmente ancora un po’ freddino di notte per effetto della durata della stessa ancora piuttosto lunga. Da segnalare qualche nuvola di bel tempo in più nel corso del pomeriggio nei settori centro-settentrionali della regione ma davvero poca cosa. Ventilazione decisamente poco significativa ma comunque di componente nord-orientale. Aria asciutta e pulita.

Domani sabato 22: giornata molto simile al venerdi se non fosse per qualche passaggio di velature appanna-sole nel corso della giornata sui settori orientali che comunque neanche vi ho inserito in mappa perché francamente neanche ce ne accorgeremo. Clima che resta assai mite per il periodo . Largo spazio al sole e temperature in ulteriore lieve aumento rispetto al giorno precedente. Ventilazione da nord inizialmente che gradualmente nel corso della serata e della notte successiva prenderà una direzione più occidentale segnale dell’arrivo della parte più calda dell’Anticiclone delle Azzorre su di noi . Freddo ancora di notte.

Domenica 23: giornata ampiamente soleggiata ma con “velature appanna-sole “di bel nel corso della giornata. Temperature in ulteriore lieve aumento soprattutto nei vari massimi diurni tanto che saranno possibili punte di 18-19 gradi in pieno giorno. Via libera ad uscite e gite fuori porta che saranno davvero la migliore scelta che potrete fare per trascorrere bei momenti voi oltre che assieme ai vostri cari. Ventilazione in rotazione dai quadranti sud-occidentali che via via diverrà da debole a moderata.

