Sesta edizione della Festa degli Agricoltori, il grazie degli organizzatori

Ancora un grande successo per la sesta edizione della Festa degli Agricoltori ed è tempo dei primi bilanci. “È innegabile il crescente successo di anno in anno – scrivono gli organizzatori – che nell’edizione 2020 (qui le foto e il video, ndr) ha visto la partecipazione di 380 mezzi agricoli al raduno e “sfilata” e di 850 partecipanti alla conviviale finale”.

“Il comitato promotore – si legge ancora nella nota – si sente pertanto in ‘obbligo’ di ringraziare quanti hanno contribuito a far crescere ulteriormente la festa in primis gli operatori del mondo agricolo senza la cui partecipazione e generosità non si sarebbe raggiunto lo scopo, ma è necessario anche estendere i ringraziamenti all’ordine dei frati minori ed alle amministrazioni pubbliche quali la Regione Umbria, il Comune di Assisi e quello di Bastia Umbra che hanno fatto sentire la loro vicinanza e sostegno all’iniziativa”.

È un ringraziamento scontato anche quello rivolto alle forze dell’ordine ed ai corpi della polizia locale di Assisi e Bastia Umbra. Insieme a tutti i volontari che hanno vigilato e reso sicuro il percorso del corteo della sesta edizione della Festa degli Agricoltori. Senza voler fare classifiche o privilegiare qualcuno – aggiunge la nota – il comitato rivolge però un sentito ‘grazie’ all’amministrazione comunale di Assisi e in particolare al sindaco Stefania Proietti che ha supportato, sostenuto ed incoraggiato fin dal primo momento la festa”.

“E ora, dopo le ‘fatiche’ – conclude la nota – arriva la parte più piacevole e gratificante. Dopo il bilancio partecipativo (fatto) e quello tecnico-economico (in corso) provvederemo ad elargire il ricavato della manifestazione, al reparto malattie metaboliche dell’Ospedale Meyer di cui daremo comunicazione non appena chiuso il capitolo entrate-uscite dell’edizione 2020”.

Foto © Mauro Berti e Redazione AssisiNews

(La manifestazione è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiSport)