Meteo Assisi 21-23 febbraio 2025: clima primaverile tra sole e nuvole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 21-23 febbraio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì cari lettori e ben ritrovati, dopo la “missilistica” ondata di freddo dello scorso weekend che a parte qualche veloce nevicata in Appennino ha portato solo vento e qualche gelata domenica mattina, per tutta questa settimana abbiamo avuto fasi autunnali alternate a primaverili. Ciò che manca e continuerà a mancare sarà proprio l’inverno che molto probabilmente a questo punto arriverà tra metà marzo e fine aprile dato che ancora le correnti sono troppo veloci da ovest verso est e finché non rallenteranno l’aria fredda non riuscirà a scendere verso di noi.

La stratosfera da novembre è molto più fredda del normale e l’unico che può invertire questa rotta è il sole che ancora è troppo scarico per andare a “forzare il sistema” ma tra marzo e aprile acquisterà più vigore quel tanto che basta per riuscire a rallentare questo vortice polare che sta girando a mille e portare il freddo verso di noi, certamente fuori tempo ormai e più dannoso che altro per il fatto che arriverà quando tutto sarà ormai sbocciato.

Vediamo però ora il tempo che dovremo attenderci per il weekend in arrivo con il meteo Assisi 21-23 febbraio 2025:

Oggi venerdì: si parte al primo mattino con qualche debole gelata in pianura, segue giornata soleggiata e primaverile di giorno con punte di 15-16 gradi. Ventilazione debole meridionale

Domani sabato e dopodomani domenica: giornate nuvolose con sole che si affaccerà davvero poco e solo per limitatissimi momenti. Clima primaverile. Ventilazione sempre debole da sud. Temperature massime in leggero calo per effetto della copertura nuvolosa che sarà diffusamente presente nella regione, minime in aumento.

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà una fase autunnale dopo quella primaverile di questo fine settimana, le giornate saranno nuvolose e tornerà la pioggia. Temperature miti e umide. Auguriamo a tutti voi un sereno weekend!!

