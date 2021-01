Meteo Assisi 22-24 gennaio 2021: weekend grigio, pioggia e pochi sprazzi di sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 22-24 gennaio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e buon venerdì a tutti, dopo la breve fase fredda dello scorso weekend che ha segnato l’inizio dell’inverno 2020-2021 con un mese e mezzo di ritardo e che ci ha regalato belle nevicate coreografiche su una ristretta fetta del nostro territorio in località come ad esempio Gubbio e Gualdo Tadino, Bosco e alcune località del Trasimeno, il clima si è fatto progressivamente più mite e umido, “una pausa atlantica” che probabilmente, i modelli ancora sono molto poco chiari nella evoluzione culminerà in quello che credo possa essere un episodio di freddo molto intenso che interverrà in breve tempo. Ebbene osservando vari indicatori e modelli matematici e tele connessioni appare davvero difficile pensare che questo inverno si possa rivelare anonimo come il precedente, quasi tutti gli indicatori fanno trapelare la possibilità di episodi di freddo ripetuti, lo vedremo come sempre strada facendo intanto soffermiamoci sul tempo che farà nell’immediato, segnatamente per questo weekend.

Ecco sotto di seguito le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 22-24 gennaio 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata nuvolosa al mattino ma con probabili precipitazioni solo locali poi via via sempre più chiuso con piogge e rovesci diffusi ovunque tra pomeriggio e fine giornata, ventoso per venti meridionali e clima mite. Temperature oscillanti tra i 7-8 gradi delle minime fino ai 13 gradi dei valori massimi. Qualità dell’aria ottimale. Venti tra moderati e forti meridionali.

Domani sabato: giornata variabile nella prima parte con momenti di sole alternati a nuvolosità e venti sostenuti sud-occidentali, a seguire nuovamente arrivo di rovesci di pioggia tra pomeriggio e fine giornata. Temperature in diminuzione più evidente verso fine giornata e arrivo di nevicate oltre gli 800m di quota sulle nostre montagne.

Domenica infine: giornata grigia e piuttosto nuvolosa con diverse occasioni di pioggia in pianura e nevicate sempre oltre 800-900 m di quota. Ventilazione sempre tra ovest e sud-ovest e qualità dell’aria ottimale. Verso fine giornata abbassamento della quota neve fin verso i 700m. Chiudo questo intervento con un accenno al tempo della prossima settimana che tuttavia necessita di molte conferme ancora… sembra probabile che ci siano le ultime precipitazioni lunedì con neve in ulteriore abbassamento fino a quote di 500m e a seguire un miglioramento.

A tutti voi e alle vostre famiglie un caro saluto da parte mia e della redazione. Buon weekend da AssisiNews!