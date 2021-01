Furti tra Assisi e Bastia, ladri scatenati: sei colpi in pochi giorni

‘Boom’ di furti tra Assisi e Bastia, con svariati casi in pochi giorni. Ultimo episodio in via Pasanisi a Rivotorto di Assisi: il bilancio è di un bottino in corso di quantificazione e un caos lasciatosi alle spalle dai ladri. Ad avvertire i proprietari dell’abitazione sono stati i dirimpettai, peraltro parenti, che hanno sentito degli strani rumori. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Assisi, al comando del tenente colonnello Marco Vetrulli. Pochi giorni prima, nel weekend, un altro furto simile e nello stesso orario, stavolta però nella zona residenziale di Santa Maria degli Angeli, dove già a dicembre una casa derubata è stata oggetti di un nuovo tentativo di furto pochi giorni fa, sventato dall’allarme. Anche nel caso del colpo riuscito, i ladri sono entrati pochi minuti prima che i proprietari dell’abitazione uscissero.

Non va meglio nella vicina Bastia, dove nel giro di tre giorni si sono avuti tre colpi in altrettante abitazioni di Bastia Umbra e Costano; in via Atene e in via Roma i ladri se ne sono andati con un bottino di contanti e catenine e di circa un centinaio di euro, mentre nella zona di Costano è finito sotto le mire dei ladri un casale, abbastanza isolato e senza sistema di allarme: in questo caso il bottino è stato di circa 10.000 euro. E il timore dei residenti è che, per i furti tra Assisi e Bastia, ci sia qualcuno che faccia da palo e controlli quando escono i proprietari delle abitazioni