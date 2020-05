Meteo Assisi 22-24 maggio 2020: sole e caldo gradevole nel weekend

È il primo weekend da due mesi a questa parte in cui si può uscire liberamente: le previsioni di Luca Tiberti per AssisiNews

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 22-24 maggio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti, nel corso di questa settimana della pioggia è riuscita ad arrivare finalmente sul nostro territorio e questo è già una buona notizia; va detto però che queste precipitazioni non sono state il frutto di una perturbazione atlantica seria ed organizzata bensì di temporali che si sono formati per effetto di una “goccia fredda in quota” che altro non è che lo scarto, dello scarto dello scarto di una vera perturbazione tanto per comprendere. Il risultato inevitabile perciò è stato che queste precipitazioni sono state troppo scarse e con accumuli davvero modesti e variabili tra 13 e 15 mm. (Continua dopo la foto)

Poco o nulla insomma ancora al momento queste piogge hanno prodotto come beneficio se non il riuscire a far spuntare un po’ più di verde dai nostri prati e dalle nostre siepi e dare un po’ di magro sollievo ai nostri terreni che restano fortemente aridi, simil deserto. Deficit pluviometrico molto alto ancora e in peggioramento ulteriore intorno al 65-70% un po’ ovunque. Nel corso di questo weekend cosa accadrà? Poco o nulla ancora una volta purtroppo in termini di precipitazioni, tuttavia ci sarà grande spazio al sole sia oggi che domani, domenica il rientro di aria fredda da est porterà invece della nuvolosità diffusa e qualche precipitazione di modesta entità (osservate l’immagine che vi ho appositamente inserito in allegato per meglio comprenderne i motivi).

Ecco le previsioni per il Meteo Assisi 22-24 maggio 2020 nel dettaglio, con uno sguardo anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata e gradevole con temperature in aumento ma su valori molto tranquilli intorno 25-27 gradi. Poco o nulla di altro da aggiungere se non il passaggio nel corso della giornata di velature appanna-sole e qualche isolata nube di bel tempo a tratti. Clima asciutto.

Sabato: giornata sempre ampiamente soleggiata, ma con passaggi di velature più diffusi rispetto al giorno precedente. Temperature massime in ulteriore lieve aumento fin verso 28-29 gradi. Sensazione di caldo un po’ più accentuata ma ancora sopportabile. Clima più umido.

Domenica infine: giornata con passaggi di nuvolosità diffusa , spazi di sole solo a tratti e rischio di qualche blanda precipitazione qua e la soprattutto su aree orientali del territorio..ventilazione in rinforzo da nord-est e calo termico marcato con massime diurne in calo fin verso 25-26 gradi. Clima molto gradevole e asciutto. Caldo ampiamente sopportabile (possibile lieve variazione previsionale per questa giornata data la particolare configurazione di difficilissima lettura da parte dei modelli matematici).

Prossima settimana poco chiara ancora ad oggi data la permanenza di grande incertezza modellistica, comunque pare profilarsi una conclusione del mese assai soleggiata con caldo mai eccessivo e ampiamente sopportabile. E questa almeno è sicuramente una notizia buona.

Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo un sereno fine settimana tutti voi e alle vostre famiglie!

Buon weekend, da AssisiNews!