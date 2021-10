Meteo Assisi 22-24 ottobre 2021: tempo altalenante e temperature nella media

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 22-24 ottobre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, siamo nel cuore di ottobre il primo mese pienamente autunnale che dovrebbe alternare le prime importanti precipitazioni, a qualche “ottobrata” di tanto in tanto, qualcosa è tuttavia tornato ad incepparsi nella normale evoluzione stagionale che dovrebbe avvenire in questo particolare periodo dell’anno.

Le temperature si sono portate, va sottolineato, su valori vicini a quelli normali per il periodo ma torna a farsi vedere lo spettro della carenza di precipitazioni che ha già abbondantemente contraddistinto i mesi precedenti. Uno spettro che sembrava potesse essere scongiurato da un cambio circolatorio importante e che nella realtà dei fatti poi si è rivelato solo un “fuoco di paglia”. Le precipitazioni, quelle serie, copiose e ben distribuite su tutto il nostro territorio, continuano ad essere le grandi assenti da troppo tempo ormai e come scrissi qualche post fa per fine anno dobbiamo raggiungere sulla nostra Umbria circa 800mm di pioggia un po’ ovunque sul nostro territorio lecito attendersi un novembre o un dicembre piovosissimi (pensate mediamente siamo a circa 440mm accumulati in 10 mesi su gran parte delle località del nostro territorio e in 12 mesi ne dobbiamo accumulare circa 800 di mm. Come potete notare ne mancano all’appello la bellezza di 360mm che presumibilmente dovrebbero con alta probabilità cadere in 2 mesi o poco più).

Ma ora vediamo insieme il tempo che ci attenderà nel corso delle prossime giornate, con il meteo Assisi 22-24 ottobre 2021 e con uno sguardo attendo anche all’Umbria

Oggi venerdì: la giornata più grigia e piovosa della serie con alto rischio di precipitazioni non distribuite uniformemente nella regione: in alcune aree pioverà di più rispetto ad altre. Temperature massime vicine ai 20 gradi (+2 rispetto alla norma) mentre le minime della notte saranno piuttosto elevate e vicine ai 13 gradi (+5 rispetto al normale). Ventilazione debole in prevalenza dai quadranti meridionali. Qualità dell’aria buona e in ulteriore miglioramento.

Domani sabato: tempo in lieve miglioramento per il fatto che cesseranno le precipitazioni ma resterà una diffusa nuvolosità di passaggio che a momenti andrà ad oscurare anche in maniera netta il sole. Temperature sostanzialmente stazionarie rispetto al giorno precedente. Ventilazione invece che subirà una rotazione dai quadranti nord-orientali che sarà di intensità debole.

Domenica: la giornata migliore della serie, nuvolosità a tratti di passaggio più diradata ma con prevalenza di spazi soleggiati. Temperature sia massime che minime in lieve diminuzione nell’ordine dei 2 gradi. Precipitazioni totalmente assenti. Ventilazione sempre nord-orientale e qualità dell’aria molto buona.

Breve anticipazione come sempre e concludo sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una fase nel complesso soleggiata con qualche nuvola a tratti di passaggio ma poco significativa. Temperature in linea con i valori normali di questo periodo.

A tutti voi il nostro più sincero augurio di passare giornate serene!

© Riproduzione riservata