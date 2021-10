Coronavirus in Umbria, il bollettino del 21 ottobre 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 141 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 38 unità). Invariate le vittime da inizio pandemia, 1.460persone scomparse.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 64.401 a 64.542 (appunto 141 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 62.355 a 62.366 (11 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 586 a 716 (più 130; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.431, per un totale da inizio pandemia di 1.167.463 (ieri erano 1.164.032), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 10.310, per un totale da inizio pandemia di 914.702 (ieri erano 904.392). I ricoveri passano da 35 a 39, più 4, di cui 4 in terapia intensiva, invariati. Gli isolamenti contumaciali passano da 551 a 667, più 22. (Continua dopo l’immagine)

Secondo l’assessore alla sanità Luca Coletto, “Nella giornata odierna – sottolinea – rileviamo 141 nuovi casi positivi, di cui 62 refertati il 19 ottobre e trasmessi oggi, di conseguenza i positivi da riferire ai tamponi effettuati ieri sono 79 su 3431 molecolari”. L’assessore della Regione Umbria spiega anche che “dei 141 casi positivi comunicati oggi solo 2 risultano ricoverati, 89 soggetti non erano vaccinati, ulteriori 9 hanno ricevuto la prima dose, mentre a 43 era stato somministrato il ciclo completo”.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 43 a 50, più 7, mentre i guariti sono fermi a 2.357, invariati. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 2.452 a 2.459, più 7. Le persone in isolamento contumaciale passano da 41 a 47, più 6. Tre persone sono ricoverate, più 1, ma non in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 52. (Continua dopo l’immagine)

Intanto sono 17 gli alunni risultati positivi al coronavirus nella scuola elementare di Palazzo. Dai circa 100 tamponi effettuati su 126 iscritti ci sono soltanto 2 in più rispetto all’altro ieri. Anche un insegnante, di una classe dove non ci sono alunni positivi, è risultata positiva al Covid 10. Le autorità sanitarie, di concerto con la dirigente e il sindaco Stefania Proietti, hanno deciso comunque di effettuare lo screening tramite tampone a tutti gli alunni e gli insegnanti della scuola, a scopo precauzionale e per la totale sicurezza degli alunni, delle famiglie, del personale. Di fronte a questi dati la situazione pare sotto controllo anche se il monitoraggio da parte delle autorità sanitarie e del sindaco è continuo, 24 ore su 24, in stretto contatto con la dirigente dell’istituto scolastico.

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 7 a 10, più 3. I guariti sono fermi a 2.022, invariati. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 2.079 a 2.082, più 3. Gli isolamenti contumaciali passano da 6 a 9, più 3. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 50. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi sono fermi a 1, e anche i guariti sono sempre 379. I casi positivi da inizio pandemia restano 389, invariati. Una persona è in isolamento contumaciale, dato invariato. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 21 a 30, più 9, mentre i guariti sono fermi a 373, invariati. I casi positivi totali salgono da 400 a 409, più 9, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 20 a 29, più 9. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia restano 6.

