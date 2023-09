Meteo Assisi 22-24 settembre 2023: weekend instabile e grigio, da domenica migliora

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Le previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 22-24 settembre 2023.

Buongiorno cari lettori e buon venerdì, temperature molti gradi più calde del normale nella prima parte di settimana sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi della notte! valori termici addirittura tra 19 e 20 gradi in pianura (valori che sarebbero alti persino nel cuore dell’estate). Fine settimana invece che si profila “instabile e a tratti perturbato segnatamente al sabato” con buoni accumuli pluviometrici sul nostro territorio previsti nel fine settimana complessivamente. Le temperature si porteranno su valori normali per il periodo o un paio di gradi sotto (massime sui 22-23 gradi, minime sui 16-17 gradi ancora un po’ sopra media per effetto della copertura nuvolosa).

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 22-24 settembre 2023 con uno sguardo come sempre attento all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata in prevalenza grigia con timidi spazi soleggiati di breve durata e occasione soprattutto tra pomeriggio e sera di rovesci di pioggia localmente anche di forte intensità. Qualità dell’aria straordinaria!

Domani sabato: la giornata peggiore… Cieli grigi e tanta pioggia. Spazi soleggiati brevissimi. Qualità dell’aria sempre molto alta. Temperature in diminuzione.

Domenica infine: si parte così così con possibilità di qualche residua precipitazione qua e la su centro-est della regione, da metà giornata in avanti miglioramento sempre più deciso. Ingresso di venti moderati nord-orientali e clima più fresco e finalmente asciutto in questa giornata e anche lunedì.

Breve anticipazione come sempre sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del bel tempo con temperature massime nuovamente sopra le medie del periodo su valori vicini a 27-28 gradi in pianura.

