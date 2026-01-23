Meteo Assisi 23-25 gennaio 2026: weekend di sole e pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 23-25 gennaio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori. Settimana (fino ad ora) “né carne né pesce” sulla nostra Umbria con tante nuvole e vento, ma assenza totale di precipitazioni. Ci siamo lasciati nel precedente appuntamento editoriale con voi nel quale vi avevo posto all’attenzione della possibilità di avere una fase molto fredda per fine mese e attualmente i segnali sembrano essersi completamente azzerati. I modelli matematici stanno facendo balzelli incredibili questo inverno e ciò rende il lavoro del meteorologo assai complicato e impervio. Siamo comunque a distanza temporale ancora importante ma ad oggi sembra prevalere una linea più autunnale in questa ultima decade di Gennaio. Già ne avremo un “primo assaggio” nel corso del fine settimana in arrivo, infatti con la giornata di oggi inizierà a piovere, pur sempre con delle brevi aperture tra uno scroscio di pioggia e l’altro. Vediamo le previsioni nel dettaglio:

Sia oggi venerdì, che domani sabato, che dopodomani domenica: alternanza di aperture soleggiate a momenti di pioggia secondo uno schema di intermittenza. Piogge moderate su gran parte della regione che si affacceranno all’orizzonte in tutte e tre le giornate ma “a fasi”. Clima autunnale non freddo. Ventilazione moderata meridionale.

Breve anticipazione in conclusione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del tempo uggioso e autunnale. Brevi momenti soleggiati comunque sempre presenti.

A tutti un buon e sereno fine settimana dalla nostra redazione!

