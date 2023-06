Meteo Assisi 23-25 giugno 2023: caldo (ma con meno sofferenza) e vento

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 23-25 giugno 2023.

Buongiorno cari lettori, settimana finora “di passione” sul nostro territorio causa ingresso dell’anticiclone africano sulla nostra Umbria. Il caldo che molti di noi abbiamo e stiamo patendo davvero ha caratteri di disumanità, ma per fortuna nel corso del weekend verrà ridimensionato molto su valori termici normali per il periodo! Il calo di temperatura sarà notevole anche di 8-10 gradi in meno e i tassi di umidità elevati e la sabbia del deserto sospesa in aria verranno spazzati via definitivamente. Attenzione tra stasera, stanotte e domani primissime ore del giorno possibilità di trombe d’aria, colpi di vento o temporali di tipo grandinigeno localmente sulla nostra regione!! L’aria più fresca in quota in arrivo troverà suoli incandescenti e sarà inevitabilmente una miccia per l’innesco di fenomeni violenti in ingresso. Proteggete le vostre auto e i vostri raccolti!!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 23-25 giugno 2023 con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: al mattino grande caldo e molta sofferenza, dal pomeriggio a seguire sviluppo di temporali localmente molto violenti con raffiche di vento e possibili trombe d’aria..Massima allerta e attenzione!!!! Temperature in diminuzione dal tardo pomeriggio a seguire che torneranno su valori umani

domani sabato e dopodomani domenica: giornate spettacolari!!! sarà bella estate con tanto sole, ventilazione nord-orientale moderata e clima asciutto. Fine della sabbia del deserto sui nostri cieli finalmente che torneranno ad essere azzurri!! godetevi ogni istante di queste due giornate davvero splendida

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settima che vedrà una attenuazione dei venti nord-orientali ma le temperature saliranno di poco fin verso 31-32 gradi in pianura. Il clima resterà caldo ma senza la sofferenza estrema degli ultimi giorni

Buonissimo weekend a tutti!!!!

Foto di Dave | via Unsplash

© Riproduzione riservata