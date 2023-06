Scilla Cavanna e Gino Puletti si insediano nel consiglio provinciale

Sono ufficialmente entrati a far parte del consiglio provinciale i consiglieri Gino Puletti, che subentra a Nicola Alemanno e Scilla Cavanna, che subentra a Cristian Betti. Tutto il consiglio ha votato all’unanimità a favore dell’ingresso dei due consiglieri che sono già all’interno, del Comune di Assisi per quanto riguarda la Cavanna, e del comune di Perugia per quanto riguarda Puletti, così come previsto dalla legge Delrio del 2014. (Continua dopo la foto)

“Come Consigliere di Maggioranza del Comune di Assisi ho partecipato all’ultima competizione elettorale per il Consiglio Provinciale di Perugia. Lo spirito che mi spinse ad occuparmi di Politica – aveva spiegato a maggio Scilla Cavanna ad Assisi News che aveva dato la notizia in anteprima – rimane sempre quello di cercare di intercettare le esigenze dei cittadini per tradurle in risposte concrete il più possibile coerenti. Ho la speranza – conclude la giovane neo-consigliere – di poter accrescere conoscenze e esperienze utili per continuare in un servizio alla comunità provinciale e ancor più a quella assisana”.

Puletti e Cavanna hanno costituito due nuovi gruppi consiliari: “Progetto Perugia” e “Provincia Amica”, dei quali sono rispettivamente i capogruppo. La presidente Proietti, nel dare il benvenuto ai nuovi entrati, ha ringraziato Alemanno e Betti per il lavoro svolto. Barbarito, Ricci e Schiattelli hanno espresso massima solidarietà all’ex sindaco Alemanno per le vicende delicate che sta vivendo a livello giudiziario, ricordando la sua ottima amministrazione del territorio. Infine la consigliera Michelini ha espresso i migliori auguri di buon lavoro ai consiglieri entranti auspicando la massima collaborazione.

© Riproduzione riservata