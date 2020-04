Meteo Assisi 24-26 aprile 2020: weekend con sole e bel tempo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 24-26 aprile 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend in cui conterà ancora e soltanto stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno cari amici e ben trovati, dopo una prima parte di questa settimana votata alla nuvolosità e anche un po’ di pioggia, da ieri avete potuto notare si è ripristinato il bel tempo e le temperature si sono riportate su valori normali per questo periodo.

Nell’ultimo bollettino della scorsa settimana vi avevo anche parlato della pesante siccità che stava interessando la nostra regione, ebbene andiamo ad aggiornare la situazione: poco o nulla al momento è cambiato, i circa 25mm di pioggia complessiva caduti nel corso della prima parte della settimana tra lunedì e mercoledì portano ad aggiornare i dati pluviometrici medi annuali sul nostro territorio a circa 140mm (normale sarebbero 280-300mm) dunque deficit ancora notevole intorno al 50%, su assisano situazione ancora più pesante purtroppo al momento 110mm, un deficit di oltre il 60%.

Ma attenzione, qualcosa di importante si inizia a scorgere all’orizzonte, l’aria fredda inchiodata sopra al Polo da oltre 4 mesi finalmente abdicherà dalla prossima settimana, avverrà quello che in linguaggio tecnico si chiama “Final Warming” in linguaggio più semplice “riscaldamento finale”, visto che la circolazione non riusciva a sbloccarsi è arrivato in soccorso il nostro sole che con i suoi raggi sempre più inclinati sta riuscendo a spezzare l’egemonia del “trottolone freddo” costringendolo ad una rottura definitiva .

E allora cosa significa tutto ciò? Molti di voi si chiederanno. Bene in parole semplici una parte della enorme massa di aria fredda che si era radicata al polo potrà scendere verso sud arrivando sopra l’oceano, il quale per risposta, con un meccanismo da manuale dirigerà verso di noi importanti perturbazioni piovose serie ed organizzate che in questo caso saranno provvidenziali per dare una bella mano ai nostri aridi terreni. Ma intanto vediamo insieme il meteo Assisi 24-26 aprile 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata che inizierà con tanto sole al mattino, al pomeriggio sole a tratti nascosto da una certa nuvolosità, si rasserena del tutto in serata, temperature massime in lieve aumento che si attesteranno tra 22 e 23 gradi. Ventilazione scarsamente significativa di prevalente componente occidentale. Clima gradevole.

Sabato: giornata con il sole gran protagonista. Da segnalare tuttavia passaggi a tratti di velature appanna-sole o blanda nuvolosità di bel tempo in modo particolare nel pomeriggio. Giornata molto gradevole con temperature massime sempre intorno 23 gradi. Poco o nulla davvero di altro da segnalare. Ventilazione sempre debole occidentale.

Domenica: giornata sempre ampiamente soleggiata e gradevole. Al pomeriggio le solite velature appanna-sole o blanda nuvolosità di bel tempo. Temperature massime sostanzialmente stazionarie. Ventilazione debole occidentale con qualche locale rinforzo al pomeriggio.

Tornerò nel prossimo aggiornamento a darvi poi novità su questo importante cambiamento circolatorio in procinto di realizzarsi. Non ci resta ora che salutarvi ringraziandovi per il vostro affetto nel seguirci e augurarvi, come sempre ci piace fare, un sereno e piacevole weekend restando a casa ancora per qualche giorno per il bene di tutti!