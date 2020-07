Meteo Assisi 24-26 luglio 2020: venerdì temporali, poi nuvole e domenica sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 24-26 luglio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben trovati, nello scrivervi il bollettino delle previsioni per questo quarto weekend del mese centrale dell’estate potrei fare “quasi” un copia e incolla dell’articolo precedente, ebbene si, si potrebbe dire “a volte ritornano”; infatti dopo una prima parte della settimana votata decisamente al caldo moderato e al bel tempo, arriva il solito venerdì temporalesco e a seguire dapprima un sabato tra qualche nuvola e sole che torna a riaffermarsi più deciso e si chiude con una domenica totalmente votata al sole e con un ritorno a valori termici più elevati.

Continua una estate normale con temperature molto vicine alle medie del periodo sulla nostra regione e che mai hanno finora superato la soglia pericolosa dei 35 gradi attestandosi massimo sui 34.

Un venerdì dunque turbolento ci attende, ma sempre tra pomeriggio e sera, i temporali ci tengo sempre a ricordarlo hanno bisogno di calore e umidità per svilupparsi e dunque al mattino deve esserci il sole che scalda forte i terreni così che l’aria calda ed umida riesca a salire bene per fornire così benzina necessaria all’innesco dei temporali”.

Ecco sotto le previsioni nel dettaglio, per il Meteo Assisi 24-26 luglio 2020 con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi, venerdì: giornata che parte bene se vogliamo al mattino con sole largamente presente, tra pomeriggio e prima serata possibili locali rovesci temporaleschi anche qualcuno forte e pericoloso, temperature in diminuzione in concomitanza dell’arrivo della nuvolosità e delle piogge più avvertibile dalla sera. Ventoso soprattutto dal pomeriggio.

Sabato: giornata che torna ad essere in prevalenza soleggiata, tuttavia non mancherà qualche passaggio nuvoloso a tratti. Giornata con clima assai gradevole e asciutto, ventilazione moderata dai quadranti nord-orientali. Qualità dell’aria ottimale. Temperature massime intorno 29-30 gradi.

Domenica: sole assoluto protagonista della scena con ritorno a condizioni decisamente stabili grazie ad un nuovo incremento di pressione, temperature massime che per effetto dell’attenuazione dei venti tornano a crescere fin su valori tra 33 e 34 gradi in linea comunque con il periodo senza particolari eccessi. Rotazione dei venti dai quadranti sud-occidentali e clima che inizia a diventare più umido.

A tutti voi, come sempre, un caro saluto e i più sinceri auguri di trascorrere un sereno weekend

La redazione di AssisiNews!