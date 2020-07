Scontro auto-cavallo a Rivotorto, l’animale ha purtroppo la peggio. Succede di nuovo a Rivotorto di Assisi, nella serata di giovedì 23 luglio 2020, dopo che un analogo episodio era accaduto nel 2017. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cavallo è stato centrato dall’auto che lo ha tamponato mentre era cavalcato da una persona della zona. Sul posto il 118 dell’ospedale di Assisi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. La persona alla guida dell’auto è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari, così come il cavaliere, che ha riscontrato la frattura delle vertebre, attualmente ricoverato all’ospedale di Foligno. L’animale è morto sul posto poco dopo lo scontro. La dinamica è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine.

Nel 2017 un altro simile drammatico incidente, uno scontro auto-cavallo a dicembre in via Renaiola, la strada che da Rivotorto conduce ad Assisi. Il quadrupede è uscito improvvisamente dal suo recinto fiondandosi in strada. La vettura che stava procedendo non ha potuto evitare l’impatto, che è risultato fatale per l’animale. La conducente, una donna di circa quarant’anni, è rimasta ferita, con più traumi riscontrati dai sanitari del 118 che è intervenuto in zona. In quell’occasione era stata soccorsa e trasportata d’urgenza nel nosocomio della città. Sul posto anche i pubblici ufficiali che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Non è stato chiarito ancora come il cavallo sia riuscito a valicare i confini del recinto e a buttarsi in strada.