Meteo Assisi 24-26 ottobre 2025: tanta pioggia e qualche sprazzo di sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 24-26 ottobre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori, ci siamo lasciati nel precedente appuntamento dicendo che sarebbe arrivata una ultima decade di Ottobre “decisamente più dinamica” con maggiori occasioni di pioggia rispetto alla totale assenza delle prime 3 settimane. Bene ci siamo, posso confermarvi questa linea di tendenza ed oltre ciò anche le temperature subiranno un certo calo e si porteranno a tratti anche leggermente sotto media. Tanta pioggia concentrata in un lasso di tempo breve quella di ieri pomeriggio sull’assisano e non solo e altra ne cadrà tra stasera e notte sul sabato e poi ancora abbondantemente domenica, lo vedremo:

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme:

oggi venerdì: la giornata con i maggiori spazi soleggiati della serie con tempo complessivamente buono fino a sera segue peggioramento tra la serata e notte su sabato. Ventilazione moderata sud-occidentale.

domani sabato: tempo più nuvoloso e piovoso in parte ancora al mattino, temporanee schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio segue netto peggioramento dalla serata e notte su domenica con piogge abbondanti. Ventilazione meridionale moderata. Temperature vicine ai valori normali del periodo

domenica infine: tanta tanta pioggia nell’arco di un pò tutta la giornata con cieli grigi e scuri. Temperature massime in dimunuzione mentra minime in aumento su valori miti per effetto del mix nuvolosità e correnti di libeccio.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un tempo variabile tra sole prevalente e temporanei passaggi nuvolosi in un contesto termico di normalità. A tutti un affettuoso saluto dalla redazione di Assisi News!

Foto di Alex Dukhanov | via Unsplash

