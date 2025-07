Meteo Assisi 25-27 luglio 2025: momenti soleggiati con rischio piogge

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 25-27 luglio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e ben trovati a tutti i nostri lettori, siamo nella terza decade di Luglio, statisticamente la più stabile dell’anno ma questa volta dopo molti anni consecutivi molto instabile. Settimana in corso di caldo “leggero” nella prima parte, moderato ieri e oggi, giornate tuttavia ventilate che hanno reso più asciutto il clima. E tra sabato e domenica? Che tempo avremo? Bene diciamo subito che il clima da sabato per molti giorni consecutivi sarà gradevole e con anche occasione di rovesci temporaleschi. Temporali dei quali già tra domani e domenica ne avremo un primo assaggio.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 25-27 luglio 2025:

Oggi venerdì: giornata piuttosto nuvolosa e calda con momenti soleggiati tra un annuvolamento e l’altro. Rischio pioggia nella porzione conclusiva della giornata tra serata e notte su sabato. Ventilazione sud-occidentale tra debole e moderata.

Sabato: giornata che vedrà un inizio piovoso che proseguirà dalla notte del giorno precedente, poi mattinata più soleggiata, rischio temporali anche localmente intensi invece nel pomeriggio. Temperature in forte calo su valori sotto media. Venti freschi da sud-ovest che sostituiranno quelli caldi del giorno prima, stessa direzione ma di diversa natura (da africana ad oceanica) .

Domenica infine: giornata soleggiata in prevalenza, con momenti nuvolosi a tratti nel pomeriggio soprattutto e rischio temporali qua e la nella regione. Clima molto molto piacevole. Ventilazione occidentale debole.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un lunedì “tempestoso” con molta pioggia un po’ su tutta la regione, martedì ancora instabile con pioggia, segue miglioramento mercoledì. Clima sempre molto gradevole e temperatura sotto la norma.

Un caro saluto dalla redazione!

Foto di Sergio Arteaga | via Unsplash

© Riproduzione riservata