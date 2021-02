Meteo Assisi 26-28 febbraio 2021, sole e temperature sopra alla media

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 26-28 febbraio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, prosegue questa fase primaverile in pieno inverno con temperature tra 12 e 14 gradi oltre il normale, sembra infatti nel centro di queste giornate di essere ad inizio maggio eppure le minime della notte, complice la durata ancora delle ore buie ci ricordano che siamo ancora in tutt’altra stagione. Anomalie nel corso di questa settimana assai rilevanti verso l’alto che nel corso di questo weekend tenderanno, pur restando sempre molto elevate ad attenuarsi un pochino, complice il solo e misero ingresso di una certa ventilazione più fresca da est.

Vediamo il dettaglio delle previsioni del meteo Assisi 26-28 febbraio 2021 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì: sole unico ed assoluto protagonista della giornata se si fa eccezione per locali foschie o banchi di nebbia al primo mattino, scarsa la ventilazione. Un po’ freschino al mattino, primavera piena nel cuore della giornata con temperature tra 20 e 22 gradi sulle pianure. Qualità dell’aria discreta di giorno, pessima di sera e durante la notte con inquinamento elevato.

Sabato: cambia ben poco, solo un po’ più di ventilazione da nord-est nel corso della giornata, sole che resta il solo ed unico protagonista della scena. Qualità dell’aria che migliora grazie a questi venti che avranno l’obiettivo principale di abbattere i tanti inquinanti nell’aria accumulati… Temperature sostanzialmente stazionarie o al più in lieve calo da metà giornata in avanti.

Domenica: giornata sempre di sole pieno da mattina a sera con aumento di ventilazione dai quadranti nord-orientali che produrrà una diminuzione più decisa delle temperature soprattutto nei valori massimi diurni. Qualità dell’aria molto buona in ulteriore netto miglioramento.

Concludo come sempre con un breve flash sul tempo di inizio settimana prossima: sembra proseguire questo tipo di tempo votato al sole e alle temperature superiori alle medie del periodo.

A voi tutti come sempre un caro saluto e buon weekend da AssisiNews!