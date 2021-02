Amministrative Assisi 2021: ecco i nomi, ma ci sarà progettualità per città e territorio?

Partita ufficialmente la corsa ai prossimi cinque anni di governo: Assisi non può sprecare questa importante opportunità per rilanciare se stessa e l'Umbria tutta

(Stefano Berti) Amministrative Assisi 2021, i nomi sono definitivamente in arrivo, ma ci sarà davvero un programma deciso per città e territorio? Arriverà un qualcosa di nuovo per Assisi? Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha annunciato nei giorni scorsi progettualità, mentre il centrodestra è pronto ad ufficializzare il nome di Marco Cosimetti (a brevissimo l’annuncio sul nome e il via alla campagna elettorale).

Ma la città è alle prese con una grave crisi dovuta all’emergenza Covid-19. Sanità allo stremo, comparti economici che soffrono, ristorazione e ricettività al tappeto, scuole chiuse, gente che non lavora alle prese con il periodo più duro che si ricordi.

Guardando alle prossime elezioni che rinnoveranno le cariche cittadine, in tanti pensano che ci sia bisogno di un cambio di rotta, con programmi innovativi, certi, con idee nuove per Assisi. E per candidarsi ci sarà assolutamente bisogno di compilare liste e presentare nomi. Saranno sempre quelli? – si chiedono in molti. Torneranno alla carica i vecchi “volponi” della politica locale? Ci saranno nomi e personalità nuove nelle squadre in “gara” per il governo cittadino?

E con questi nomi, quali davvero potranno essere le idee concrete per turismo, manifestazioni, eventi, cultura, sport, associazionismo? Come e dove guarderà la città ai prossimi cinque anni che dovranno significare ripartenza in un periodo in cui tutto è fermo e, almeno per il momento, sembra forzatamente dover restare tale? Ci sarà davvero la tanto desiderata voglia di idee nuove e concrete per una città traino di una regione cuore pulsante dell’Italia?

Sotto al cielo limpido di questi giorni tanto parlare, i nomi, tanti desideri di occupare posti di comando, tanto fare, tanti incontri e tante riunioni. I cittadini e la città di San Francesco aspettano, desiderosi di sapere se ci saranno davvero obiettivi concreti. Assisi non può sprecare questa importante opportunità per rilanciare se stessa e l’Umbria tutta.