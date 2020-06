Meteo Assisi 26-28 giugno 2020, finalmente l’estate: sole e caldo in arrivo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 26-28 giugno 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati, nel corso di questa settimana l’estate sembra aver ritrovato lo smalto perduto, il bel tempo ed il sole si sono infatti affermati in modo netto sui temporali che sono divenuti più isolati e rari e relegati per lo più ai rilievi e zone prospicenti della nostra Umbria. Nel corso di questo weekend ci sarà un’ulteriore spinta dell’alta pressione verso di noi tanto che a quella attuale di origine esclusivamente azzorriana subentrerà anche un certo contributo africano tale da far salire le temperature massime nelle zone lontane dal mare come quelle della nostra regione su valori tra 32 e 34 gradi. Saremo ancora dunque sotto a quella che io considero la “soglia pericolosa dei 35 gradi”, ma comunque molto vicini e il caldo comincerà a diventare giorno dopo giorno più fastidioso, umido e pesante.

Sono lieto comunque di potervi prevedere per la prima volta in questa estate un fine settimana totalmente votato al sole e al caldo almeno su tutte le pianure della nostra regione salvo qualche possibile ed isolato temporale di calore ma solo sulla parte più bassa della regione come vi ho indicato in mappa. In sostanza penalizzate un po’ più dai temporali che comunque resteranno isolati le sole aree intorno Cascia, Norcia, la Valnerina.

Vediamo perciò Meteo Assisi 26-28 giugno 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria

Oggi venerdì: giornata di gran solleone da mattina a sera su tutta la regione. Da segnalare la possibilità di isolati “temporali di calore” al pomeriggio solo ed esclusivamente sui rilievi e zone in loro prossimità immediata confinanti con le Marche, Lazio e Abruzzo e aree più a sud-est della nostra Umbria. temperature massime intorno 32 gradi sulle pianure. Ventilazione scarsamente significativa in prevalenza sud-occidentale. Caldo.

Sabato: sole assoluto protagonista della scena per l’intera giornata. Nulla davvero di altro da segnalare se non un ulteriore lieve aumento delle temperature massime su valori intorno 33 gradi e la possibilità che si sviluppi qualche isolato “temporale di calore” sempre sulle aree più a sud-est della regione. Ventilazione sempre scarsa mediamente occidentale. Caldo più fastidioso.

Domenica infine: nessuna variazione significativa rispetto alle due precedenti giornate con il sole unico assoluto protagonista temperature massime sempre tra 33 e 34 gradi sulle pianure e i soliti “temporali di calore” sull’estremo sud-est della regione prossimo al confine. Caldo un po’ fastidioso e anche più umido. Ventilazione che permane scarsa. A tutti voi l’augurio di trascorrere un sereno weekend!

Luca Tiberti e la redazione di AssisiNews