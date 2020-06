Sogesi di Cannara, rischiano quasi 60 dipendenti: è stato di agitazione

Aperto lo stato di agitazione alla Sogesi di Cannara da parte dei 57 lavoratori del sito umbro. È quanto deciso al termine della partecipata assemblea che si è tenuta per fare il punto della situazione all’indomani della comunicazione di esuberi da parte dell’azienda. Il motivo è da ricondursi alla perdita degli appalti nelle strutture sanitarie pubbliche di Umbria e Lazio.

La Sogesi ha spiegato ai sindacati che, proprio in base a quanto accaduto, tutto il personale di Cannara è da considerarsi in surplus. L’UGL Chimici, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, ha così annunciato l’apertura dello stato di agitazione: “Da parte dei lavoratori – spiega il segretario provinciale UGL Chimici Terni Diego Mattioli – c’è rabbia e timore di dover perdere il proprio posto di lavoro. Capiamo perfettamente il loro stato d’animo e da parte nostra ci sarà il massimo impegno per trovare ogni possibile soluzione positiva”.

“La situazione è estremamente preoccupante – aggiungono Catia Vincenti della Filctem Cgil e Fabrizio Framarini della Femca Cisl – perché ‪il primo luglio‬, dopo numerosi contenziosi legali, finirà l’appalto di Sogesi con le Usl dell’Umbria e subentrerà una nuova società da fuori regione. Questo comporterà quasi istantaneamente, salvo novità, lo stop per lo stabilimento di Cannara”. Un colpo durissimo per le lavoratrici e i lavoratori di Sogesi, già in cassa integrazione Covid (ammortizzatore che riguarda anche lo stabilimento di Ponte San Giovanni, che opera in ambito alberghiero), che dalle prossime settimane rimarranno senza lavoro. “Chiediamo risposte immediate all’azienda e alle istituzioni umbre perché non si possono lasciare 60 famiglie senza prospettive”, concludono Vincenti e Framarini.

Per Mattioli, “Innanzitutto occorre trovare la strada per garantire gli ammortizzatori sociali alle 57 famiglie il più a lungo possibile, sfruttando questo tempo per cercare nuove soluzioni in grado di garantire la continuità lavorativa. Sappiamo che la Sogesi ha vinto altri appalti in sedi diverse da quella umbra e Cannara potrebbe accogliere i materiali da lavorare. Questa potrebbe essere una delle soluzioni percorribili. Dunque, aspettando le risposte da parte dell’azienda – conclude Mattioli – proclamiamo lo stato di agitazione dell’intero personale”.

“La vicenda della Sogesi di Cannara, con le sue tante incongruenze – la nota del sindaco, Fabrizio Gareggia – lascia davvero l’amaro in bocca. Mi adopererò in ogni modo affinché la chiusura possa essere scongiurata e, in ogni caso, per sollecitare l’intervento della Regione e del Ministero dello Sviluppo Economico affinché vengano individuate soluzioni credibili e non traumatiche. In questa congiuntura economica disastrosa che l’Italia sta affrontando, ogni sforzo deve essere indirizzato alla salvaguardia del reddito dei lavoratori”.