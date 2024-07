Meteo Assisi 26-28 luglio 2024: sole assoluto protagonista

Temperature in crescita e clima umido: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 26-28 luglio 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori, settimana “un po’ meno calda” rispetto alle due precedenti comunque diversa da quella che mi ero immaginato dando un’occhiata ai modelli matematici la scorsa settimana. Alla fine chiuderemo un luglio sopra media di circa 3-4 gradi. Previsione stagionale di luglio non affidabile e ridimensionata.

Si può a questo punto affermare che la terza decade di luglio (la più stabile per antonomasia dopo la terza di giugno) non ha smentito la tradizione!

Luglio mese più secco dell’anno per la nostra Umbria e si è rivelato decisamente cosi. Vediamo però intanto le previsioni per il meteo Assisi 26-28 luglio 2024, un weekend che vedrà una nuova impennata delle temperature su valori 5-6 gradi oltre il normale sulle pianure.

Oggi, domani e dopodomani: sole assoluto protagonista della scena con temperature in crescita su valori 5-6 gradi oltre la norma sulle pianure.

Ventilazione sud-occidentale debole e clima più umido. Massime intorno 37-38 gradi in pianura nelle ore centrali della giornata.

Consiglio di restare chiusi in casa tra le 10 e le 22, cercate di fare le vostre commissioni presto la mattina! Breve anticipazione sul tempo per la prima parte della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del sole e del clima caldo. Auguriamo a tutti voi un sereno weekend da trascorrere assieme ai vostri cari. A presto!

Foto di Daoudi Aissa | via Unsplash

© Riproduzione riservata