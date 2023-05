Meteo Assisi 26-28 maggio 2023: fine settimana di belle giornate e temperature gradevoli

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 26-28 maggio 2023.

Buongiorno cari lettori,

maggio sta per congedarsi, siamo all’ultima parte del mese ed è come di consueto tempo di bilanci. Possiamo certamente fare alcune considerazioni: il mese è stato per il 90% nuvole e piogge, per il 10% sole, grande e prezioso recupero pluviometrico invece con precipitazioni che pur essendo ancora al di sotto del normale si stanno avvicinando e questo fa ben sperare per l’incombente arrivo dell’estate meteorologica.

Vediamo però come sempre insieme ora il tempo che dovremo attenderci per il fine settimana in arrivo con il meteo Assisi 26-28 maggio 2023 e uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: una goccia fredda in quota presente nei giorni scorsi sul nord Italia tende a spostarsi verso la Francia e ad allontanarsi dal nostro paese. Gli effetti di vedranno già in questa giornata nella quale ci saranno annuvolamenti più blandi e temporali in forma molto più isolata sul territorio della nostra regione. Temperature in linea con i valori normali di fine maggio. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti nord-orientali.

Domani sabato: il tempo volge ulteriormente al miglioramento con nuvolosità pomeridiana e fenomeni ancora più scarsi e sporadici. Temperature sostanzialmente stazionarie. Venti sempre nord-orientali e qualità dell’aria ottima.

Domenica: probabilmente la giornata più soleggiata della serie con tanto sole e blanda nuvolosità pomeridiano. Fenomeni pomeridiani pressochè assenti anche nelle aree nelle quali si erano attardati nei giorni passati. Temperature stazionarie su valori decisamente piacevoli e umidità su livelli contenuti.

Concludo con la solita breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà lunedì ancora complessivamente una bella giornata di sole, da martedì nuovo incremento della tendenza temporalesca con rovesci di pioggia localmente forti (nel rispetto della tradizione, come vi ho più volte sottolineato nei giorni a cavallo di due mesi il tempo “si guasta”).

A tutti voi un caro saluto e l’invito a godervi queste meravigliose giornate di fine mese almeno fino a lunedì 29 maggio saranno spettacolari sotto il profilo termico e molto molto gradevoli da trascorrere all’aperto con le persone a voi care, a presto! La redazione di Assisi News!

