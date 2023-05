Nido d’infanzia, da lunedì 22 aperte le domande: c’è tempo fino al 23 giugno

È stato pubblicato sul sito del Comune di Assisi l’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione al nido d’infanzia comunale “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme” per l’anno educativo 2023/2024. È possibile iscrivere i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che risultino residenti nel Comune di Assisi. L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di inserire anche bambine/i residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 3 una volta esaurite le graduatorie dei residenti nel territorio comunale di Assisi.

La frequenza al nido d’infanzia è subordinata al pagamento mensile di una retta differenziata secondo il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) in corso di validità e la fascia oraria di fruizione del servizio. La domanda di iscrizione in carta semplice va redatta compilando l’apposito modulo reperibile sul sito web del Comune di Assisi, a questo link. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore dovrà essere spedita a mezzo pec all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 23 del 23 giugno 2023, ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi. In tale ultimo caso la presentazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 sempre del 23 giugno.

Dopo la verifica dei requisiti e quindi delle domande verrà stilata una graduatoria provvisoria che sarà resa pubblica nei giorni successivi alla scadenza dell’avviso e pubblicata sul sito web del Comune per 10 giorni, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi. A seguito dell’esito dell’esame degli eventuali ricorsi, si provvede a formulare la graduatoria definitiva per l’ammissione dei bambini e delle bambine al nido d’infanzia. Per eventuali informazioni rivolgersi all’indirizzo mail: [email protected], oppure telefonare ai numeri 075/8138627- 8138677- 8138651.

