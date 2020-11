Meteo Assisi 27-29 novembre 2020: freddo e nebbia, con sprazzi di bel sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 27-29 novembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, si va chiudendo una settimana e un mese di Novembre decisamente asciutti e avari in termini di precipitazioni sul nostro territorio, unico fenomeno che ci ha ricordato che siamo in autunno sono state le nebbie sulle pianure che negli ultimi giorni soprattutto sono tornate ad essere piuttosto fitte e le quali in qualche caso sono risultate persistenti anche in pieno giorno.

Nel corso di questo weekend, come classicamente avviene in regime di (NAO+) dunque con vortice polare che gira veloce alle alte quote e indisturbato, si andrà a scavare una bassa pressione tra Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia che andrà a dispensare una notevole quantità d’acqua su queste aree lasciando quasi totalmente a secco il nostro territorio, a causa della improduttiva posizione del minimo di pressione e anche alla fortissima ventilazione che già sabato ma soprattutto domenica interesserà in modo netto la nostra Umbria. Tutto ciò premesso ecco il dettaglio previsionale del meteo Assisi 27-29 novembre 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata che inizia con la diffusa presenza di nebbie fitte e dense un po’ ovunque sulle pianure, poi dalla seconda parte della giornata gradualmente arrivo di una certa nuvolosità che sarà del tutto improduttiva in termini di precipitazioni ma che avrà il merito di dissolvere tali nebbie. Clima freddo al mattino, copritevi bene! Temperature massime attorno 10 gradi nelle aree non interessate da nebbie, intorno 4-5 in caso di persistenza delle stesse invece.

Domani sabato: giornata molto grigia da mattina a sera tra nebbie e nuvolosità tuttavia con fenomeni scarsissimi o del tutto assenti che non vi ho nemmeno indicato in mappa. Ventilazione in arrivo dalla seconda parte della giornata in concomitanza dello spostamento del centro di bassa pressione dalla Sardegna verso il tirreno meridionale che rapidamente diverrà moderata dai quadranti orientali tra est e sud-est che lascerà all’asciutto il nostro territorio. Classica giornata tutto fumo e niente arrosto come direbbero i nostri nonni. Umidità in forte calo dal pomeriggio grazie all’arrivo dei venti. Massime in aumento.



Domenica infine: giornata al momento molto difficile da decifrare tuttavia pare assai probabile una alternanza tra momenti soleggiati e altri più nuvolosi con una fortissima ventilazione nord-orientale. Ottima giornata per fare il lavaggio del vostro bucato che si asciugherà in un battibaleno. Temperature minime in aumento mentre massime in lieve diminuzione.

Chiudo questo appuntamento segnalandovi a seguire nel corso della prossima settimana un netto cambiamento del tempo su tutta la nazione con arrivo di copiose piogge in pianura e molto probabilmente anche neve fino in collina, ma con possibili sorprese bianche a tratti persino a quote più basse da verificare!

A tutti voi un caro saluto e l’augurio di trascorrere questo fine settimana in modo quanto più possibile sereno da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!