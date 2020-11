Rifiuti abbandonati e sporcizia: le segnalazioni dei residenti (foto)

Rifiuti abbandonati e sporcizia, di nuovo segnalazioni. Spazzatura abbandonata al di fuori delle campane per la raccolta del vetro, ma anche piccoli segni di degrado cui nessuno sembra aver voglia di mettere mano. L’emergenza Covid-19 che sta vivendo il territorio ha “svuotato” maggiormente vie e parcheggi, è così che tali situazioni saltano di più all’occhio, ma chi dovrebbe verificare, controllare e ripulire sembra non vederle. E neanche sembra voler approfittare della momentanea assenza di turisti per dare una sistemata alla città e alle zone più ‘abbandonate’.

In tema rifiuti abbandonati, la causa è sempre la stessa: maleducazione, non rispetto del bene comune e certamente pigrizia e svogliatezza nel fare ciò che si dovrebbe essere fatto. Nel parcheggio adiacente a via Gabriele D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli la situazione va avanti da molto tempo e niente è stato risolto nonostante gli sforzi.

Poi ci sono i vicoli e le strade cittadine segnalate ad Assisi centro storico, segnalati da chi la città la vive ogni giorno. Con essi, anche alcuni monumenti simbolo della città, trascurati, sporchi e messi male. Segnalazioni di sporcizia arrivano dai vicoli di Sant’Andrea zona San Giacomo e sopra e sotto via San Francesco: “Vogliamo pulire questa città?”, si interroga un residente. Vicoli sporchi anche nell’area sopra Piazzetta Garibaldi e in zona Monte Frumentario, sporco vicolo Frondini e limitrofi.

Rifiuti abbandonati e sporcizia, ma anche incuria. È il caso delle fontane. Quella in Piazza del Comune necessita di una pulizia totale, sporca all’interno e all’esterno, troppo trascurata. Ripulita parzialmente nel 2017, è stata ben presto di nuovo abbandonata. A Santa Chiara altra fontana, da tempo danneggiata in uno dei vari lati. I cittadini lo hanno segnalato più volte, inutilmente: dei lavori non vi è traccia. E pensare che la pandemia, e il ‘blocco’ del turismo, potrebbero servire a sistemare queste problematiche. E magari a dare una ripulita alle zone meno frequentate della città. Ma nessuno sembra averci pensato. E ancora meno, sembra aver voglia di metterci mano.