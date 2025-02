Meteo Assisi 28 febbraio – 1 marzo 2025: sole, nubi e possibilità di precipitazioni

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo 28 febbraio – 1 marzo 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì cari lettori, in questo inverno come evidenziato più volte stiamo avendo a tratti fasi primaverili, a tratti autunnali…e l’inverno continua ad essere il grande assente! nel corso del fine settima in arrivo che vi vado ora ad illustrare avremo una fase autunnale ancora una volta con occasione per piogge anche localmente importanti e neve solo oltre 1400-1500m che si farà vedere solo sulle cime più alte dei nostri rilievi seguendo una anomalia impressionante e perdurante. Attenzione però l’inverno anche se da noi non si è ancora visto c’è nel nord Europa e si farà vedere (dopo la fase, lo vedremo, termicamente tipica di maggio della prossima settimana) quando lo daremo ormai quasi per “spacciato” segnatevi questa cosa.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 28 febbraio – 1 marzo 2025:

Oggi venerdì: si parte bene con sole e qualche nube di passaggio, segue peggioramento con piogge tra pomeriggio e serata. Clima primaverile e autunnale. Ventilazione meridionale

domani sabato: probabilmente la giornata più perturbata della serie con spazi soleggiati più brevi. Temperature sempre molto più calde del normale. Ventilazione debole da nord-est in prevalenza

domenica infine: giornata tra sole e nubi con possibili residue isolate precipitazioni. Ventilazione moderata da nord-est

Breve anticipazione e concludo sul tempo previsto per la prima parte della nuova settimana che vedrà un abbassamento delle temperature della notte su valori vicini lo zero e temperature di giorno invece primaverili, seguirà un aumento termico tra martedi e venerdì impressionante su valori tipici di Maggio

