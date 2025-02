Ai nastri di partenza “Smash 2.0” per promuovere i corretti stili di vita

Ai nastri di partenza SMASH! 2.0 – Giovani per lo sport e la partecipazione, progetto dedicato a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Per il secondo anno consecutivo la Provincia di Perugia, nell’ambito del programma GameUPI, dell’Unione delle Province d’Italia (finanziato con il Fondo del Dipartimento delle Politiche giovanili) è capofila di una seria di azioni che hanno come obiettivo la promozione di sani stili di vita. La seconda stagione di “Smash” è stata presentata questa mattina in conferenza stampa nella Sala Pagliacci alla presenza dei partner del progetto: Istituto Alberghiero Assisi, A.S.D. Tennis Country Sporting Club, APS VI.VA., ONLUS Partecipazione e Solidarietà, Centro Danza, ASD Pontevecchio, Il Ponte d’Incontro, APS Trust Us APS.

Grazie a queste collaborazione, nell’arco dei prossimi dodici mesi saranno molteplici le iniziative messe in campo grazie a Smash 2.0 Tutte finalizzate a promuovere lo sport come strumento di crescita psico-fisica e inclusione sociale; diffondere stili di vita sani e contrastare i disturbi alimentari; combattere l’abbandono precoce dello sport, promuovere il ruolo dell’attività fisica per il benessere individuale e sociale. “È un onore per noi attuare per il secondo anno questo progetto – ha dichiarato la consigliera provinciale delegata alla Programmazione scolastica e alle Politiche giovanili Scilla Cavanna -. Nonostante le difficoltà attraversate nel corso degli anni la Provincia di Perugia ha scelto di proseguire il suo impegno sul versante sociale poiché crediamo che azioni come queste siano alla base di una buona società civile”.

“Dal 2018 ad oggi – ha ricordato Damiana Raschi, dello staff di progetto – abbiamo aderito a cinque progetti Upi per le politiche giovanili, ottenendo più di 400.000 euro di fondi. Attraverso tali azioni abbiamo potuto coinvolgere direttamente più di mille giovani anche se al termine del percorso saranno oltre 20.000 le persone raggiunte. Per noi sono risultati straordinari, considerato che le politiche giovanili non rientrano tra le nostre funzioni fondamentali”.

Nel presentare la nuova programmazione di Smash 2.0, Barbara Sellari, Coordinatrice operativa del progetto e Giada Materazzo, rappresentante dei giovani, hanno sottolineato come integrazione e inclusioni siano le chiavi attraverso le quali il progetto si possa tradurre in azioni funzionali e utili per la comunità.

LE ATTIVITÀ DI SMASH 2.0 PREVISTE NEL 2025

AMBITO SPORT

Vi.Va onlus Partecipazione e Solidarietà porterà presso il Convitto Nazionale Principe di Napoli, ad Assisi, delle sessioni di WATT, Walking Talking Therapy, sessioni di nordic walking di gruppo accompagnate, oltre che da un istruttore certificato, anche da uno psicologo.

Il partner ASD CentroDanza promuoverà una sessione speciale di danza che utilizza linguaggio urbani e contemporanei, con il professionista Afshin Varjavandi, insegnante e coreografo di fama internazionale, danzatore della Da Cru Dance Company fondatore e direttore artistico “INC INNprogress collective”. Due gare competitive di orienteering che si svolgeranno presso Assisi e Perugia. L’attività di orienteering permetterà ai giovani presenti di sperimentarsi in un’attività altamente inclusiva e di mettere alla prova le loro life skills.

Il partner Tennis Country Sporting Club attiverà un corso annuale che darà la possibilità ai/alle giovani di praticare Padel, disciplina sportiva che continua la sua straordinaria crescita, soprattutto tra i più giovani (+126%). Il partner Pontevecchio propone delle sessioni gratuite di coordinazione motoria, attività fondamentale per approcciarsi allo sport in maniera più consapevole e sicura. Tale attività sarà coadiuvata, per alcune ore, da una Mental Coach.

AMBITO STILI DI VITA SANI

Con l’ottica di promuovere il movimento fisico e l’attività sportiva come buona pratica da integrare nelle vite quotidiane, Vi.Va. promuoverà un workshop di ciclofficina. Il workshop avrà il fine di far conoscere la propria bicicletta, acquisendo le nozioni base di autoriparazione sulle cause di problemi più comuni e facilitare la comprensione e l’uso degli attrezzi. Gli/le studenti dell’Istituto alberghiero di Assisi si impegneranno in attività laboratoriali di sensibilizzazione a una corretta alimentazione per gli sportivi, attraverso la realizzazione di sane merende e attività divulgative rivolte ai giovani sportivi delle ASD partner e sostenitrici di progetto (ASD Calcio Bastia 1924 in Bastia U. e Azzurra Soc.Coop.S.D.) e ai partecipanti della gara di Orienteering che si svolgerà ad Assisi e durante l’evento finale di progetto. Durante alcune attività, il progetto prevede di implementare con incontri con nutrizionisti.

EVENTI

I partner Trust Us e Il Ponte d’Incontro 3.0 organizzeranno due gare competitive di orienteering che si svolgeranno ad Assisi e Perugia.

Il progetto culminerà con un evento speciale: una grande festa dello sport, pensata come un’occasione di celebrazione e condivisione aperta non solo ai beneficiari diretti e ai partner coinvolti, ma a tutta la comunità. La giornata sarà un momento di incontro e divertimento, con un programma ricco di

attività pensate per celebrare il percorso svolto e rafforzare il legame tra i/le partecipanti.

© Riproduzione riservata