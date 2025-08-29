Meteo Assisi 29-31 agosto 2025: weekend piovoso ma domenica sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 29-31 agosto 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori di Assisi News,

edizione flash per vedere insieme il tempo che dovremo attenderci per il weekend in arrivo. Diciamo subito che il fine settimana in arrivo sarà per 2/3 piovoso, mentre chiuderemo con una bella giornata di domenica. Oggi e domani diverse occasioni piovose con anche possibilità di temporali e locali fenomeni violenti con accumuli importanti su vaste zone della regione. Domenica chiuderemo in “bellezza” con il sole protagonista. Le temperature per tutto il periodo saranno sotto media e ci sarà davvero un clima gradevole tipico di fine estate. Si chiude qui il meteo Assisi 29-31 agosto 2025 e un buon weekend a tutti dalla nostra redazione di Assisi News!

Ecco le previsioni pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 agosto. Venerdì 29 agosto “maltempo su tutta la regine con rovesci o temporali fin dal mattino, con la possibilità di sistemi temporaleschi organizzati e persistenti, specie sui settori settentrionali. Non si esclude la possibilità di locali grandinate. I fenomeni si attenueranno parzialmente in serata, ma senza cessare completamente nel corso della notte. Venti: da moderati a forti meridionali. Raffiche e groppi attesi durante i temporali. Temperature: in sensibile diminuzione, anche marcata nei valori massimi”. Il 30 agosto “ancora maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni si attenueranno progressivamente nel corso del pomeriggio fino a esaurirsi quasi ovunque in serata. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno occidentali nel pomeriggio per diventare deboli di direzione variabile in serata. Temperature: in ulteriore diminuzione, specie le minime”.

