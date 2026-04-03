Meteo Assisi 3-6 aprile 2026: sole protagonista e clima piacevole tra Pasqua e Pasquetta

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 3-6 aprile 2026, il lungo weekend di Pasqua, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben trovati cari lettori in questa rubrica che oggi è ancora più attesa per il lungo ponte pasquale alle porte! Che dirvi, dopo una invernata di tutto rispetto che ha interessato la nostra Umbria questa settimana (e non poteva essere altrimenti data l’assenza totale di freddo per l’intero inverno) nel fine settimana pasquale in arrivo rivedremo il tempo più bello che si possa verificare per un periodo come questo della Santa Pasqua e Pasquetta.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 3-6 aprile 2026:

Oggi venerdì: giornata che vedrà il ritorno del sole su tutto il territorio regionale. Presenza di nuvolosità di poco conto in transito . Ventilazione nord-orientale moderata. Temperature in decisa ripresa. Qualità dell’aria spettacolare!

da Sabato a Lunedì di Pasquetta compresi: sole assoluto protagonista della scena e clima assai piacevole di giorno con punte oltre 20 gradi in pianura. Freddo al mattino.

Godetevi queste splendide giornate!. ventilazione in rotazione da ovest via via di intensità debole.

Breve anticipazione sul tempo post Pasquetta che vedrà almeno fino a metà settimana la prosecuzione del clima piacevole e tipicamente primaverile! a seguire ancora dell’incertezza

Auguriamo a tutti voi di trascorrere serene giornate pasquali e un caro saluto dalla nostra redazione! A presto.

Foto di Anders Jildén | via Unsplash

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