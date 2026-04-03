Certamen Latinae Poesis “Vittorio Tantucci”, menzione d’onore per un professore di lettere assisano

Un prestigioso risultato nazionale per il professor Tommaso Baronti, insegnante di lettere al Liceo Scientifico di Assisi, che ha ottenuto la Menzione d’onore alla XIV edizione del Certamen Latinae Poesis “Vittorio Tantucci”, nella sezione riservata a docenti e studiosi di lingua latina. Il riconoscimento è stato assegnato al componimento poetico in latino Fabula de morte Sancti Francisci, un carme in strofe saffiche dedicato alla morte di San Francesco.

La giuria del Certamen Latinae Poesis “Vittorio Tantucci” ha voluto sottolineare “la finezza umana e artistica dell’autore”, capace di fondere con grande equilibrio pathos drammatico, sensibilità religiosa e liricità immaginifica, coinvolgendo il lettore grazie a una scrittura elegante e intensa. Il valore del premio appare ancora più significativo perché si inserisce nel clima del Centenario francescano, che vede Assisi e il suo territorio al centro di iniziative culturali, spirituali e artistiche dedicate alla memoria del Santo. Il testo di Baronti si propone così come un omaggio colto e poetico di grande intensità, capace di dialogare con le celebrazioni attraverso la forza senza tempo del latino. Il diploma, conferito a Roma il 18 aprile 2026, testimonia il prestigio di un concorso che continua a valorizzare l’eccellenza umanistica e la vitalità della poesia classica nel presente. Per la scuola e per la comunità assisana si tratta di un motivo di grande orgoglio, che valorizza il lavoro didattico e culturale del professor Baronti e offre un contributo particolarmente significativo nell’anno del Centenario.

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