Meteo Assisi 30 maggio – 2 giugno 2025: arriva il caldo, ma sopportabile

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 30 maggio – 2 giugno 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, si va chiudendo un mese di Maggio con temperature per gran parte sotto media e tempo spesso piovoso, è stato termicamente un Maggio “vecchio stile” che si va chiudendo con l’inizio di una fase calda (la prima dell’estate 2025 che meteorologicamente inizia l’1 Giugno)con temperature che nel corso di questo lungo ponte raggiungeranno per la prima volta i fatidici 30 gradi!

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 30 maggio – 2 giugno 2025:

da oggi venerdì 31 Maggio fino al giorno 2 Giugno (festa della Repubblica) giornate di una bellezza unica ampiamente soleggiate e caldo che diventerà più elevato tra domenica e lunedì ,tuttavia ancora sopportabile.

Ventilazione nord-orientale tra oggi e domani a seguire sud-occidentale domenica e lunedì. Via libera alle maniche corte!!!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una fase ancora calda ma temperature in leggera diminuzione su valori ancora ampiamente accettabili. Buona festa della Repubblica a tutti dalla nostra redazione di Assisi News!

Foto di Jake Gard | via Unsplash

