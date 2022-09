Meteo Assisi 30 settembre – 2 ottobre 2022: pioggia e instabilità

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 30 settembre – 2 ottobre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno e buon venerdì 30 Settembre a tutti i nostri lettori, l’autunno durante questa settimana, è proprio il caso di dirlo, ha fatto davvero “la voce grossa” presentandosi nel più classico dei modi. Tanta pioggia, ma di moderata intensità e senza grandine, pioggia molto benefica per i nostri terreni aridissimi, è tornato finalmente il verde a farsi vedere dopo distese interminabili di giallo che abbiamo avuto nel corso della primavera e per tutta l’estate. L’autunno, il vero autunno è questo e la natura anche quest’anno “è in procinto di fare il miracolo” recuperare da qui a fine anno un’enorme deficit idrico accumulato da inizio anno….ce la farà ne sono certo!! Attualmente siamo intorno 400mm di pioggia accumulati mediamente sulla nostra Umbria da inizio anno e dobbiamo arrivare intorno a 800mm per fine anno. In sostanza nei prossimi 3 mesi dovrà cadere la stessa quantità di pioggia che è caduta nei 9 mesi precedenti. Lecito attendersi quindi molte occasioni di pioggia in questa ultima fetta di anno!

Vediamo ora il tempo previsto per il weekend in arrivo, con il meteo Assisi 30 settembre – 2 ottobre 2022, con uno sguardo come sempre attento all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata “campale” tantissima pioggia già dalla notte anche con temporali, localmente anche abbondante con rischio nubifragi. Temperature massime intorno 17-18 gradi (in perfetta media) minime intorno 10 gradi (anche queste in media perfetta). Ventilazione meridionale moderata

Domani sabato: giornata che parte ancora un po’ “instabile” al mattino con occasione ancora per locali rovesci di pioggia ma la tendenza è verso un miglioramento tra pomeriggio e serata! Temperature sostanzialmente stazionarie. Ventilazione in rotazione da s-w di intensità debole a tratti moderata. Serata freddina! copritevi bene!

Domenica infine: cieli poco nuvolosi con ampio spazio al sole. Ventilazione in rotazione da ovest e temperature massime in crescita su valori intorno 23-24 gradi. Giornata tutta da gustare! verso sera si farà sentire aria più fresca e ci sarà da coprirsi bene! Inizio di settimana prossima arriva l’Ottobrata! Sole e temperature assai gradevoli di giorno (23-24 gradi tanto per intenderci) e minime della notte in perfetta media di Ottobre (9-10 gradi).

A tutti un caro saluto e l’augurio di trascorrere giornate piacevoli! La redazione di Assisinews!

