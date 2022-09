Dal Bosco di San Francesco a Piandarca, Assisi e Cannara unite da un sentiero nel nome del Poverello (foto+video)

Si è svolta questa mattina la presentazione del progetto di valorizzazione “Dal Bosco di San Francesco a Piandarca e il Sentiero della Predica agli uccelli” al Bosco di San Francesco. Dal 30 settembre un percorso più ampio, appositamente tracciato, segnalato e georeferenziato, collegherà la Basilica Superiore di Assisi – passando per il Bosco di San Francesco, Bene FAI – a Piandarca (dove nei mesi scorsi è stata inaugurata una statua di San Francesco) e al Sentiero Storico, ricreando idealmente il cammino del santo. Un cammino che sarà simbolicamente inaugurato domani, sabato primo ottobre, con una passeggiata dal Bosco di San Francesco a Piandarca in programma dalle 9.

Grazie al Comitato “Piandarca”, nato nel 2010 per scongiurare l’installazione di un grande impianto fotovoltaico lungo il sentiero della Predica agli uccelli di San Francesco, IL SITO CANNARE ha partecipato alla settima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente italiano e da Intesa Sanpaolo, classificandosi in soli tre mesi al 10° posto nella classifica nazionale, grazie al voto di 22.888 persone che hanno scelto di sostenere questa iniziativa. (Continua dopo il video)

Questo straordinario risultato ha consentito a Piandarca di partecipare al bando che il FAI lancia dopo ogni edizione del censimento, presentando il progetto Dal Bosco di San Francesco a Piandarca per la valorizzazione del sito e ottenendo un contributo totale di 27.000 euro da FAI, Intesa Sanpaolo e dal cofinanziamento dei Comuni di Cannara e di Assisi. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

