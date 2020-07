Meteo Assisi 31 luglio-2 agosto 2020: oggi caldo rovente, da domenica l’inizio della “tregua”

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 31 luglio-2 agosto 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati, settimana a dir poco “rovente” sulla nostra Umbria, da lunedì infatti si stanno registrando sul nostro territorio temperature che giorno dopo giorno si sono portate abbondantemente oltre la “soglia pericolosa dei 35 gradi” e che addirittura sia ieri che poi vedremo anche oggi andranno a sfiorare il valore di 39 gradi. Ebbene sì, si sta raggiungendo proprio oggi l’apice di questa intensa ondata di caldo che poi, da sabato in parte ma soprattutto domenica inizierà la sua fase calante che ci condurrà ad una prima parte della prossima settimana decisamente più gradevole e a tratti anche temporalesca.

Tutto ciò si sta verificando nell’ultima settimana del mese di luglio, quella che tradizionalmente è “la roccaforte del bel tempo e del caldo” l’anticiclone raggiunge infatti proprio in questo periodo la sua massima espansione verso di noi. Dunque fase normale per il periodo se non fosse per le temperature che sono circa 8-9 gradi superiori a quelle normali. Teniamo duro ancora per oggi e in parte anche domani che tutta questa grande sofferenza e soprattutto il disagio fisico di questi giorni sta per volgere al termine. Vediamo perciò assieme a voi le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 31 luglio-2 agosto 2020 con uno sguardo all’Umbria:

Oggi venerdì: “giornata da graticola”, sole unico assoluto protagonista della scena con ventilazione scarsa, alti tassi di umidità e temperature massime intorno 38-39 gradi. Attenzione alle condizioni di forte malessere psico-fisico nel corso delle ore centrali del giorno, del pomeriggio e della sera. Cercate di stare al chiuso e al buio in questi orari.

Sabato: sole pieno al mattino, al pomeriggio ci sarà il transito di una certa nuvolosità più diffusa, primo segnale di quel cambiamento che poi si concretizzerà ancora più diffusamente nella giornata di domenica, non si possono escludere i primi “isolati temporali di calore” qualcuno anche intenso e pericoloso per effetto della enorme energia in gioco portata dal caldo di questi giorni segnatamente sui rilievi e zone vicine, difficile dire al momento quali saranno le aree a macchia di leopardo coinvolte. Caldo ancora, eccezion fatta per le limitatissime aree coinvolte dai temporali pomeridiani, molto molto intenso, fastidioso e afoso.

Domenica: al mattino sole sempre largamente presente, poi dal pomeriggio sviluppo di temporali più organizzati rispetto al giorno precedente con interessamento di diversi settori della nostra Umbria. Temperature massime che subiranno una prima flessione più accentuata nelle aree interessate dalle precipitazioni. Attenzione a possibili locali fenomeni temporaleschi di eccezionale intensità

Prima parte della prossima settimana poi decisamente più gradevole con anche un passaggio di temporali tra lunedì e martedì.

A presto e tanti cari saluti da parte della redazione a tutti, buona vacanza invece per tutti coloro

che si trovassero nelle località di villeggiatura!