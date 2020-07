Fioriera Smart, Arduino e il vaso intelligente al Digipass Assisi

(Foto Pixabay a titolo di esempio) Oggi pomriggio, venerdì 31 luglio, dalle ore 17.30, nella sede del DigiPASS Assisi presso il Palazzetto del Capitano del Perdono, si tiene “Fioriera SMART, ARDUINO e il vaso intelligente”, laboratorio pratico di applicazione di sensori elettronici alle piante in vaso.

Arduino è una piattaforma hardware e software open source che permettere di rilevare e controllare i dati del mondo fisico basato su una semplice scheda di sviluppo, e un ambiente di sviluppo per la scrittura di software per la scheda stessa. Da essa è nato tra l’altro uno speciale vaso con sottovaso “intelligente” e grazie a un sensore di umidità su breakout board verifica quanto è umida la terra della pianta contenuta nel vaso e quando rileva l’avvicinamento di una persona fa accendere un anello di LED Neopioxel per generare una luce rotante la cui tonalità dipende da quanto la pianta ha bisogno di acqua. Più esattamente, la luce prodotta è rossa quando la terra è secca, rossa intercalata a verde quando è un po’ umida, verde quando l’umidità è ottimale, blu-verde se c’è molta acqua e blu quando l’acqua è sin troppa (azzurro è, d’altra parte, il colore che associamo all’acqua).

Gli esperti di OpenTech e Ideattivamente insegnano come applicarlo alle piante in vaso. Utilizzando alcuni sensori è possibile comprendere meglio le necessità primarie e secondarie delle piante in vaso, come leggere i parametri relativi a temperatura, umidità dell’aria e del terreno e luce, finanche a controllare la pompa d’irrigazione. Il laboratorio Fioriera SMART è dedicato a tutti gli amanti delle piante dagli otto anni in su e a partecipazione gratuita. Per prenotare la partecipazione è possibile contattare il numero telefonico 075 8138448 o scrivere a [email protected]