Meteo Assisi 31 marzo-2 aprile 2023: inizio con sole e nuvolosità variabile, poi rischio pioggia

Weekend altalenante, poi la prossima settimana temperature in netto calo: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 31 marzo-2 aprile 2023.

Cari amici lettori,

questo marzo lo ricorderemo certamente per essere stato un mese molto avaro di pioggia e con temperature massime davvero da record, molti gradi superiori al normale. Ma la natura pareggia sempre i conti, se fa caldo quando dovrebbe fare freddo, poi inevitabilmente farà freddo quando dovrebbe fare caldo. Questa sembra essere l’evoluzione del nuovo mese, almeno nella sua prima parte. Tornerà abbondante la pioggia e ci saranno numerosi temporali e il ritorno della neve in montagna.

Vediamo però per iniziare il tempo previsto per il weekend in arrivo, con il meteo Assisi 31 marzo-2 aprile 2023 e uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata prevalentemente nuvolosa e sole che uscirà fuori davvero con il contagocce, in un contesto assai mite per il periodo. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Asciutto.



Domani sabato: giornata con nuvolosità meno diffusa rispetto al venerdì soprattutto al mattino, ma con instabilità che si accentuerà nel pomeriggio e ci sarà rischio di locali rovesci di pioggia molti dei quali a sfondo temporalesco. Clima sempre molto mite per il periodo e ventilazione di libeccio tra debole e moderata.

Domenica: la giornata più grigia della serie con maggiore rischio di rovesci di pioggia e temporali. Temperature in diminuzione comunque su valori ancora superiori alla norma. Rotazione delle correnti da nord-est di intensità moderata. Qualità dell’aria spettacolare!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà invece una consistente diminuzione delle temperature e un ritorno dell’inverno. Precipitazioni ancora di difficile definizione al momento. Ci sarà però da coprirsi bene!

A tutti un caro saluto e l’augurio di una felice e serena domenica delle Palme!

A presto con le previsioni di Pasqua e Pasquetta!

